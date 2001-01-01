Экономика
На аукционе в Токио голубого тунца весом 278 кг продали за $3,1 млн
На аукционе в Токио голубого тунца весом 278 кг продали за $3,1 млнТАСС20:13
Голубой тунец весом 278 кг был продан за 336 млн иен ($3,1 млн) на первых в этом году торгах в Токио, состоявшихся в субботу. Об этом сообщили организаторы аукциона, который впервые проходил на открывшемся осенью прошлого года новом рыбном рынке Тоёсу.
ТАСС20:13
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