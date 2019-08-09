Происшествия

На арсенале под Ачинском произошли новые взрывыBFM.ru 10:45

На военном складе боеприпасов под Красноярском снова начали взрываться снаряды. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Причиной новых взрывов, по одной из версий, стало попадание молнии, по другой — наезд спецпоезда на артиллерийский снаряд.
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с чего всё началось
На официальном портале властей Красноярского края уточняется
, что во время работ по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Каменке взорвался снаряд.
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