с чего всё началось

На военном складе боеприпасов под Красноярском снова начали взрываться снаряды. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Причиной новых взрывов, по одной из версий, стало попадание молнии, по другой — наезд спецпоезда на артиллерийский снаряд.

На арсенале под Ачинском произошли новые взрывы

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