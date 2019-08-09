Происшествия
На арсенале под Ачинском произошли новые взрывыBFM.ru 10:45
На военном складе боеприпасов под Красноярском снова начали взрываться снаряды. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Причиной новых взрывов, по одной из версий, стало попадание молнии, по другой — наезд спецпоезда на артиллерийский снаряд.
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с чего всё началось
На официальном портале властей Красноярского края уточняется, что во время работ по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Каменке взорвался снаряд.РИА Новости10:47
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Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
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Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
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В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой
В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой Фигурантка уголовного дела "Оборонсервиса" представила публике работы из бронзы и абстрактную живопись.
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