Происшествия
В Антарктике на исследовательской станции Мак-Мердо погибли два человека. Об этом в четверг сообщил Национальный научный фонд США, отвечающий за финансирование науки и технологий. Инцидент произошел во вторник по местному времени на объекте, где расположен генератор.
Российская газетавчера в 21:31
с чего всё началось
Как информирует Национальный научный фонд США, рабочие проводили профилактическое обслуживание системы пожаротушения в здании, где расположен один из генераторов.RT на русскомвчера в 21:29
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Смерть среди айсбергов: два человека погибли на американской станции в Антарктиде
Вести.Ruвчера в 20:31
В Моргаушском районе при невыясненных обстоятельствах погибли мать и сын
PRO Город Чебоксары12 декабря в 04:29
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Происшествия
Взрыв газа разрушил три этажа дома в украинском Фастове
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Происшествия
В Уфе лайнер при взлете ударился хвостом о ВПП
В аэропорту Кольцово экстренно приземлился самолет "Уральских авиалиний", следовавший из Уфы в Нижневартовск.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Французская полиция ликвидировала страсбургского стрелка
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Происшествия
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Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника Свердловской железной дороги, филиала ОАО «РЖД», Алексея Миронова по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 00:31
Происшествия
В подмосковном Егорьевске подожгли дверь больницы
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Происшествия
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Обновлено в 02:42
Происшествия
УГМК законсервирует пострадавший от пожара завод «Электроцинк»
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Происшествия
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Суд в Москве арестовал одного из семи участников подпольной сети по сбору денег для боевиков "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры".
Обновлено вчера в 08:32
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Подразделение собственной безопасности МВД по Бурятии обеспечивает оперативное сопровождение расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий инспекторами ДПС регионального подразделения ГИБДД.
Обновлено в 04:21
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В Москве подросток задержан за стрельбу по трамваям
Несовершеннолетний житель Москвы задержан за стрельбу по трамваям на северо-востоке.
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На севере Москвы потушили пожар на кровле ТЦ «Строймаркет»
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Обновлено в 03:22
Происшествия
В Москве у безработного водителя BMW похитили сумку с 13 млн руб
Потерпевший заявил полицейским, что трое неизвестных 13 декабря в районе Люблино на автомобиле марки Mercedes перегородили перед ним дорогу.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Виктор Зинчук госпитализирован после ДТП
Обновлено вчера в 15:10
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В Чувашии задержан вице-премьер
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Екатеринбурге стоматолог пытался взорвать свою сожительницу
В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали 27-летнего зубного врача и его 28-летнего приятеля, которые пытались убить жену должника.
Обновлено в 03:37