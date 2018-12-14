Происшествия

На антарктической станции Мак-Мердо погибли два человека
Российская газета
вчера в 21:31

В Антарктике на исследовательской станции Мак-Мердо погибли два человека. Об этом в четверг сообщил Национальный научный фонд США, отвечающий за финансирование науки и технологий. Инцидент произошел во вторник по местному времени на объекте, где расположен генератор.
Российская газетавчера в 21:31
с чего всё началось
Как информирует
 Национальный научный фонд США, рабочие проводили профилактическое обслуживание системы пожаротушения в здании, где расположен один из генераторов.
RT на русскомвчера в 21:29

Подробнее о событии

На американской станции Мак-Мердо в Антарктиде погибли два человека

Известиявчера в 23:07

На станции Мак-Мердо в Антарктике погибли два человека: выясняются причины трагедии

РЕН ТВвчера в 23:38

Два человека погибли на крупнейшей исследовательской станции в Антарктике

РБКвчера в 22:27

На станции Мак-Мердо в Антарктике погибли два человека

РИА Новостивчера в 20:34

Смерть среди айсбергов: два человека погибли на американской станции в Антарктиде

Вести.Ruвчера в 20:31

На антарктической станции Мак-Мердо погибли два человека

Российская газетавчера в 21:31

В Моргаушском районе при невыясненных обстоятельствах погибли мать и сын

PRO Город Чебоксары12 декабря в 04:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 02:39, Ашберн
Происшествия

В Уфе лайнер при взлёте ударился хвостом о ВПП

Обновлено в 01:37
Происшествия

Начальник Свердловской железной дороги задержан по делу о взятке

Начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов был задержан по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Французская полиция ликвидировала страсбургского стрелка

Трое сотрудников городского подразделения полиции Страсбурга ликвидировали страсбургского стрелка, открывшего огонь в районе рождественской ярмарки 11 декабря, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в ходе специальной пресс-конференции.
Обновлено в 01:46
Происшествия

В Москве задержали подростка, стрелявшего по трамваям

Несовершеннолетний, стрелявший из пневматического пистолета по стеклам трамваев на северо-востоке Москвы, задержан, сообщил пресс-секретарь столичного главка МВД Юрий Титов.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Суд арестовал одного из участников сети по сбору денег для террористов

Суд в Москве арестовал одного из семи участников подпольной сети по сбору денег для боевиков "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры".
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

На Алтае автомобиль врезался в остановку

Шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в алтайском городе Камень-на-Оби, подтвердили РИА Новости в ГИБДД города.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Подросток в Петербурге выстрелил сверстнице в лицо из пистолета

Девочка-подросток в Петербурге получила касательное огнестрельное ранение лица от рук своего приятеля в ходе романтической встречи.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Гитарист Зинчук попал в больницу после ДТП

Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

Пожарные ликвидировали возгорание на юге Москвы

Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

В подмосковном Егорьевске злоумышленник поджег дверь больницы

Неизвестный в четверг вечером поджог входную дверь центральной районной больницы в подмосковном Егорьевске, пострадавших нет, полиция ищет злоумышленника.
Обновлено в 02:33
Происшествия

В Петербурге произошёл пожар на территории аквапарка

В Санкт-Петербурге произошёл пожар в банном комплексе аквапарка, расположенном в торговом центре «Питерлэнд».
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

В Ростовской области мужчина напал на пристава в здании суда

«По версии следствия, 13 декабря подозреваемый зашёл в здание Батайского городского суда Ростовской области, где нанёс удар ножом в область груди судебному приставу», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Водитель насмерть сбил пенсионерку на переходе на западе Москвы

Водитель автомобиля наехал на пожилую женщину, переходившую дорогу в зоне пешеходного перехода на улице Новопеределкинская, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 02:26
Происшествия

Житель ЕАО отобрал у китайца шишки на 3,4 миллиона рублей

По данным следствия, обвиняемый с несколькими соучастниками насильно отобрал у китайца 100 тысяч рублей и кедровые шишки на сумму более 3,4 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

В Москве трое неизвестных украли у мужчины 13 миллионов рублей

В пресс-службе ГУ МВД Москвы рассказали, что 13 декабря неизвестные преступники, скрывшие свои лица под масками, сначала спровоцировали ДТП, а затем разбили топором стекло автомобиля своей жертвы и вытащили оттуда 13 миллионов рублей.
Обновлено в 00:30
Главное