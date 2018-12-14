В Антарктике на исследовательской станции Мак-Мердо погибли два человека. Об этом в четверг сообщил Национальный научный фонд США, отвечающий за финансирование науки и технологий. Инцидент произошел во вторник по местному времени на объекте, где расположен генератор.

Происшествия Происшествия Полиция убила стрелка из Страсбурга

Происшествия Происшествия Гитарист Зинчук попал в больницу после ДТП

Происшествия Происшествия В США выпавшие из инкассаторской машины деньги спровоцировали ряд ДТП На трассе в американском штате Нью-Джерси из инкассаторской машины выпали денежные купюры, что привело к нескольким авариям.

Происшествия Происшествия Прокуратура нашла серьезные нарушения в деле Кокорина и Мамаева Адвокат Мамаева Игорь Бушманов обратил внимание сотрудников прокуратуры на то, что следователи не установили все обстоятельства дела, требующих доказательства, а экспертиза не выявила у одного из пострадавших – Сергея Гайсина никаких травм, сообщает Росбалт.

Происшествия Происшествия В Петербурге загорелся аквапарк в торговом центре В момент ЧП в аквапарке никого не было. Из самого торгового центра оперативно вывели всех сотрудников и посетителей.

Происшествия Происшествия В Ростовской области мужчина напал на пристава в здании суда

Происшествия Происшествия Пожар в здании на Варшавском шоссе в Москве локализован

Происшествия Происшествия Охранника магазина зарезали из-за трех бутылок водки В Москве мужчина нанес ножевые ранения охраннику при попытке украсть три бутылки водки.

Происшествия Происшествия В Хабаровске за день сняли с рейсов двух пьяных авиадебоширов Полицейские в хабаровском аэропорту с интервалом в час сняли с рейсов Хабаровск-Новосибирск и Хабаровск-Красноярск двух пьяных пассажиров, которые нарушали общественный порядок, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия Происшествия Певец Александр Ермак сядет на 12 лет за убийство

Происшествия Происшествия В ДТП под Курском погибли четыре человека Два легковых автомобиля столкнулись в Курской области днем в четверг, 13 декабря, в результате аварии погибли четыре человека и трое пострадали.

Происшествия Происшествия В Венесуэле прогремел взрыв, двое погибших Взрыв на газонаполнительной станции в штате Миранда (Венесуэла) прогремел 13 декабря, пишет газета National.

Происшествия Происшествия ФСБ провела обыски в Университете гражданской авиации в Петербурге Как рассказал источник "Коммерсанта", также сообщивший об обысках в университете, сумма ущерба от возможного мошенничества при исполнении контракта может составить около 350 млн руб. Как сообщает ТАСС, обыски прошли и в фирме НИТА, которая поставляет в том числе оборудование для ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в России".

Происшествия Происшествия В Бразилии пять человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком Не менее пяти человек погибли и 25 ранены при столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Бразилии, сообщает мексиканский портал Excelsior.