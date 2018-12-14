Происшествия
В Антарктике на исследовательской станции Мак-Мердо погибли два человека. Об этом в четверг сообщил Национальный научный фонд США, отвечающий за финансирование науки и технологий. Инцидент произошел во вторник по местному времени на объекте, где расположен генератор.
Российская газета21:31
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
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Происшествия
Житель Краснодара пролетел 16 этажей в вентиляционной шахте и выжил
Спасателям пришлось выбивать отверстие в стене, чтобы вытащить пострадавшего.
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