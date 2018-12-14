Происшествия
На антарктической станции Мак-Мердо погибли два человека
На антарктической станции Мак-Мердо погибли два человекаИнфорос00:58
По данным Национального научного фонда США, на американской антарктической станции Мак-Мердо на объекте, где находится генератор, от которого идет питание местного радиопередатчика, в результате неустановленного инцидента 11 декабря погибли два человека.
Инфорос00:58
с чего всё началось
Как информирует Национальный научный фонд США, рабочие проводили профилактическое обслуживание системы пожаротушения в здании, где расположен один из генераторов.RT на русскомвчера в 21:29
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Смерть среди айсбергов: два человека погибли на американской станции в Антарктиде
Вести.Ruвчера в 20:31
В Моргаушском районе при невыясненных обстоятельствах погибли мать и сын
PRO Город Чебоксары12 декабря в 04:29
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Происшествия
Самолет ударился хвостом о взлетную полосу в Уфе
Обновлено в 00:38
Происшествия
Начальника Свердловской железной дороги задержали по делу о взятке
Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника Свердловской железной дороги, филиала ОАО «РЖД», Алексея Миронова по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Взрыв газа разрушил три этажа дома в украинском Фастове
В украинском городе Фастов Киевской области в пятницу в одном из жилых домов произошел, предположительно, взрыв газа.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Глава МВД Франции подтвердил смерть стрелка из Страсбурга
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер подтвердил, что полиция ликвидировала подозреваемого в стрельбе в Страсбурге.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В подмосковном Егорьевске подожгли дверь больницы
Неизвестный в четверг вечером поджог входную дверь центральной районной больницы в подмосковном Егорьевске, пострадавших нет, полиция ищет злоумышленника.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Автомобиль наехал на остановку в Алтайском крае, есть пострадавшие
Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Алтайском крае, передает ТАСС со ссылкой на источник в ГИБДД.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Российский турист скончался в аэропорту Гоа от сердечного приступа
Гражданин РФ скончался в аэропорту Даболим штата Гоа в результате сердечного приступа, сообщает издание The Times of India.
Обновлено в 03:09
Происшествия
В Лондоне ограбили дом Пола Маккартни
Неизвестные ограбили дом экс-участника группы The Beatles Пола Маккартни. Об этом 14 декабря сообщила газета Daily Mail.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Завод «Электроцинк» во Владикавказе прекратит работу весной 2019 года
Подконтрольный Уральской горно-металлургической компании завод «Электроцинк» во Владикавказе полностью прекратит свою деятельность весной следующего года, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Суд арестовал одного из участников сети по сбору денег для террористов
Суд в Москве арестовал одного из семи участников подпольной сети по сбору денег для боевиков "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры".
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
МВД по Бурятии прокомментировало инцидент с полицейскими на автомойке
Подразделение собственной безопасности МВД по Бурятии обеспечивает оперативное сопровождение расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий инспекторами ДПС регионального подразделения ГИБДД.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Исторический особняк серьезно пострадал при пожаре в Тюмени
Особняк удалось отстоять, однако он получил серьезные повреждения. Сообщение о пожаре поступило в дневное время.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Анапе рецидивист захватил заложницу и стрелял по полиции
Сотрудники правоохранительных органов Анапы задержали 50-летнего местного жителя, который захватил в заложники женщину и произвел во время операции по ее освобождению несколько выстрелов в полицейских.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Чувашии задержан вице-премьер
Обновлено в 02:44
Происшествия
Часы Rolех и золото украли из квартиры замгендиректора ХК «Динамо»
Квартиру замгендиректора хоккейного клуба «Динамо» ограбили в Красногорском районе Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Обновлено в 06:10