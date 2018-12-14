Происшествия

На антарктической станции Мак-Мердо погибли два человека
Инфорос
00:58

По данным Национального научного фонда США, на американской антарктической станции Мак-Мердо на объекте, где находится генератор, от которого идет питание местного радиопередатчика, в результате неустановленного инцидента 11 декабря погибли два человека.
Инфорос00:58
с чего всё началось
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 Национальный научный фонд США, рабочие проводили профилактическое обслуживание системы пожаротушения в здании, где расположен один из генераторов.
RT на русскомвчера в 21:29

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Две смерти на станции США в Антарктиде объяснили «несчастным случаем»

Росбалт04:23

На американской станции Мак-Мердо в Антарктиде погибли два человека

Известиявчера в 23:07

На станции Мак-Мердо в Антарктике погибли два человека: выясняются причины трагедии

РЕН ТВвчера в 23:38

На антарктической станции Мак-Мердо погибли два человека

Российская газетавчера в 21:31

На станции Мак-Мердо в Антарктике погибли два человека

РИА Новостивчера в 20:34

Смерть среди айсбергов: два человека погибли на американской станции в Антарктиде

Вести.Ruвчера в 20:31

В Моргаушском районе при невыясненных обстоятельствах погибли мать и сын

PRO Город Чебоксары12 декабря в 04:29
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
Происшествия

Самолет ударился хвостом о взлетную полосу в Уфе

Обновлено в 00:38
Происшествия

Начальника Свердловской железной дороги задержали по делу о взятке

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника Свердловской железной дороги, филиала ОАО «РЖД», Алексея Миронова по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Взрыв газа разрушил три этажа дома в украинском Фастове

В украинском городе Фастов Киевской области в пятницу в одном из жилых домов произошел, предположительно, взрыв газа.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Глава МВД Франции подтвердил смерть стрелка из Страсбурга

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер подтвердил, что полиция ликвидировала подозреваемого в стрельбе в Страсбурге.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

В подмосковном Егорьевске подожгли дверь больницы

Неизвестный в четверг вечером поджог входную дверь центральной районной больницы в подмосковном Егорьевске, пострадавших нет, полиция ищет злоумышленника.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Автомобиль наехал на остановку в Алтайском крае, есть пострадавшие

Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Алтайском крае, передает ТАСС со ссылкой на источник в ГИБДД.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Российский турист скончался в аэропорту Гоа от сердечного приступа

Гражданин РФ скончался в аэропорту Даболим штата Гоа в результате сердечного приступа, сообщает издание The Times of India.
Обновлено в 03:09
Происшествия

В Лондоне ограбили дом Пола Маккартни

Неизвестные ограбили дом экс-участника группы The Beatles Пола Маккартни. Об этом 14 декабря сообщила газета Daily Mail.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Завод «Электроцинк» во Владикавказе прекратит работу весной 2019 года

Подконтрольный Уральской горно-металлургической компании завод «Электроцинк» во Владикавказе полностью прекратит свою деятельность весной следующего года, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Суд арестовал одного из участников сети по сбору денег для террористов

Суд в Москве арестовал одного из семи участников подпольной сети по сбору денег для боевиков "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры".
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

МВД по Бурятии прокомментировало инцидент с полицейскими на автомойке

Подразделение собственной безопасности МВД по Бурятии обеспечивает оперативное сопровождение расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий инспекторами ДПС регионального подразделения ГИБДД.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Исторический особняк серьезно пострадал при пожаре в Тюмени

Особняк удалось отстоять, однако он получил серьезные повреждения. Сообщение о пожаре поступило в дневное время.
Обновлено в 06:58
Происшествия

В Анапе рецидивист захватил заложницу и стрелял по полиции

Сотрудники правоохранительных органов Анапы задержали 50-летнего местного жителя, который захватил в заложники женщину и произвел во время операции по ее освобождению несколько выстрелов в полицейских.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Чувашии задержан вице-премьер

Обновлено в 02:44
Происшествия

Часы Rolех и золото украли из квартиры замгендиректора ХК «Динамо»

Квартиру замгендиректора хоккейного клуба «Динамо» ограбили в Красногорском районе Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Обновлено в 06:10
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