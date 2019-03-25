Происшествия
На американской военной базе в Японии прогремел взрывРИА Новости вчера в 23:47
Неизвестный устроил взрыв на американской базе "Кэмп Фостер" на Окинаве, сообщил телеканал NHK. По данным местной полиции и американского командования, вечером в воскресенье мужчина разрезал оградительную сетку и проник на территорию.
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Гаджеты
Прототип PlayStation Vita продают за $20 000
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Цекало потратил почти миллион рублей на свадебное путешествие в Италию
Российский шоумен Александр Цекало и его молодая супруга в настоящий момент отдыхают в Италии в рамках своего свадебного путешествия.
Обновлено в 05:04
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Здоровье
Заболеваемость туберкулезом в Татарстане снизилась на 11%
"По итогам прошлого года вновь выявлено 1 154 больных туберкулезом, что 11% ниже заболеваемости 2017 года", - сообщает inkazan.ru.
Обновлено в 09:24
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Путешествия
Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Обновлено вчера в 02:51
Авто
BMW тестирует электрокары за Полярным кругом
Немецкий автопроизводитель выложил в сеть видеоролик испытаний своих электрических моделей iX3, i4 и iNEXT в шведском Арьеплуге.
Обновлено в 10:41
Общество
Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья
Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:27
Общество
Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике
Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Технологии
Bloomberg: YouTube откажется от создания собственных кинопроектов
YouTube отменил планы по созданию высококачественных драм и комедий и прекратил принимать заявки на дорогостоящие шоу.
Обновлено в 09:36
Политика
Пенс рассказал, когда Трамп признает суверенитет Израиля над Голанами
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американский лидер Дональд Трамп 25 марта официально признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:55
Политика
В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства
В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.
Обновлено в 08:49
Авто
Новые BMW X5 M и X6 M сфотографировали без камуфляжа
«Заряженные» кроссоверы в версии Competition сфотографированы на сборочном конвейере без камуфляжа.
Обновлено в 04:53
Политика
Эрдоган предложил преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть
Собор Святой Софии в Стамбуле, считающийся в христианском мире одной из величайших святынь, может стать мечетью.
Обновлено в 00:03
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Политика
МВД: пенсионные изменения не затронут полицейских
В МВД заявили, что повышение пенсионного возраста для полицейских «не разрабатывалось и не планируется».
Обновлено в 06:20
Общество
Минобрнауки запланировало увеличить число бюджетных мест в вузах
В российских высших учебных заведениях планируют увеличить количество бюджетных мест по некоторым специальностям для поступающих в 2019 году.
Обновлено в 01:02
Театры
За год московские театры посетит более 6.5 млн зрителей
Пресс-служба столичного департамента культуры сообщила, что в этом году московские театры примут свыше 6,5 миллионов зрителей.
Обновлено в 09:03
Футбол
РПЛ перенесла матчи «Локомотив» — «Енисей» и «Спартак» — «Рубин»
После 20 туров «Локомотив» занимает в турнирной таблице третье место, «Спартак» — на пятой строчке, «Рубин» — на седьмой, а «Енисей» занимает последнее место.
Обновлено в 07:36
Политика
В Киеве предложили новый формат обмена пленными с Россией
В Киеве предложили произвести обмен пленными в Донбассе и обменяться заключенными с Россией.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
Американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив
Эсминец ВМС США с управляемым ракетным оружием «Кертис Уилбур» (Curtis Wilbur) и быстроходный патрульный катер Береговой охраны «Бертолф» (Bertholf) прошли через Тайваньский пролив, разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань, говорится в заявлении Тихоокеанского флота США.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд
Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.
Обновлено в 10:09