Происшествия

На американской военной базе в Японии прогремел взрывНародные новости вчера в 23:42

Агентство Kyodo со ссылкой на военную полицию США сообщило о том, что на американской базе морской пехоты Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава прогремел взрыв. Неизвестные проникли внутрь военного объекта и сумели разрушить часть его ограды.
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На американской военной базе в Японии прогремел взрыв

РИА Новостивчера в 23:47

СМИ: на военной базе США в Японии произошел взрыв

ТАССвчера в 21:49

На военной базе США в Японии произошел взрыв

Газета.Ruвчера в 22:34

На военной базе США в Японии произошел взрыв

РБКвчера в 22:28

На военной базе США в Японии прогремел взрыв

Известиявчера в 22:19

СМИ сообщили о взрыве на военной базе США в Японии

RT на русскомвчера в 22:14

На базе морской пехоты США в Японии произошел взрыв

Вести.Ruвчера в 23:06
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В Лондоне умер британский импресарио Виктор Хоххаузер.
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Армия и оружие

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