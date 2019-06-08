Происшествия

На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержанияВедомости 03:35

Журналиста увезли в ОВД «Раменки», написал он в Faceboоk. Накануне одиночные пикеты в поддержку Голунова проходили у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, а также в Санкт-Петербурге – у Гостиного Двора.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Москве задержали участников пикета в поддержку журналиста Голунова

Коммерсантъ03:57

У суда задержали проводивших пикеты в поддержку Голунова журналистов

РБК04:38

У Никулинского суда задерживают пикетчиков в поддержку журналиста Голунова

Эхо Москвы05:23

На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания

Ведомости03:35

В Москве продолжаются пикеты в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Новая газета04:21

У здания Никулинского суда, где изберут меру пресечения Ивану Голунову, начались задержания

Дождь03:54

Глава СПЧ назвал одиночные пикеты в поддержку Голунова законными

Интерфакс04:37
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:33, Ашберн
Политика

Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.
Обновлено в 04:19
Финансы

Минфин рассматривает вопрос об еще одном выпуске евробондов РФ

В марте Минфин разместил 16-летние евробонды на три миллиарда долларов под 5,1 процента и доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 миллионов евро с доходностью 2,375 процента.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Исправительная колония загорелась в Свердловской области

В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ

В пятницу, 7 июня, в Москве проходит музыкальная премия МУЗ-ТВ, где собрались ведущие звезды российской эстрады.
Обновлено вчера в 14:27
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Напомним, на прошлую церемонию вручения музыкальной премии Бузова приехала верхом на лошади, однако в этот раз ей показалось этого мало, поэтому специально для нее пришлось подыскивать верблюдов.
Обновлено в 01:46
Единоборства

Нурмагомедов начал обратный отсчёт до боя с Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с тренером Хавьером Мендесом, которое было сделано во время занятия.
Обновлено в 05:01
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено вчера в 00:28
Футбол

Сборная России сыграет в красной форме с Сан-Марино

Футболисты сборной России сыграют в красной форме в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино, сообщает официальный Твиттер национальной команды.
Обновлено в 04:43
Происшествия

«Дождь» рассказал об условиях содержания Голунова в изоляторе

Задержанный корреспондент «Медузы» Иван Голунов находится в изоляторе временного содержания.
Обновлено в 05:11
Интернет

«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»

Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Политика

Венесуэла создала механизм для расчета с Россией в рублях

Каракас создал механизм для расчета в рублях с Россией, заявил РИА Новости вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье

Обновлено вчера в 05:10
Политика

Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Армия и оружие

Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля

Обновлено вчера в 11:55
Политика

Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Игры

Автор «Игры престолов» выпустит компьютерную игру

Вселенную Elden Ring совместно разрабатывали Джордж Мартин и глава FromSoftware, разработчик игр Хидэтака Миядзаки.
Обновлено в 04:20
Политика

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Петербурге грузовик упал с моста

Как пишут свидетели, мост, с которого упал грузовик, аварийный.
Обновлено в 02:58
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Общество

Центр лучевой терапии появится на юге Петербурга в 2021 году

Центр дистанционной лучевой терапии построят рядом с Городским клиническим онкологическим диспансером на проспекте Ветеранов на юге Северной столицы.
Обновлено в 05:12
Спорт

В Dota 2 вышел Collector’s Cache 2019

Valve добавила в клиент игры сундук The International 2019 Collector’s Cache. За открытие 15 сокровищ игрок получит 36 уровней Battle Pass.
Обновлено вчера в 19:29
Экономика

В Минздраве назвали хорошими перспективы законопроекта об онлайн-торговле лекарствами

Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, однако после этого работа над ним была приостановлена.
Обновлено в 04:30
Политика

Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП на новосибирской трассе

Столкновение произошло в Тогучинском районе, на 86-м километре автодороги К-19р, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Обновлено в 02:12
Происшествия

В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»

В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Политика

Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei

Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
Обновлено вчера в 05:55
Авто

Ravon анонсировал новую бюджетную модель, реального конкурента Ладе

Эксперты не исключают, что под брендом Ravon выйдет достойный конкурент российским Ладам.
Обновлено в 02:16
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное