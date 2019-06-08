Происшествия
На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержанияВедомости 03:35
Журналиста увезли в ОВД «Раменки», написал он в Faceboоk. Накануне одиночные пикеты в поддержку Голунова проходили у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, а также в Санкт-Петербурге – у Гостиного Двора.
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Политика
Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.
Обновлено в 04:19
Финансы
Минфин рассматривает вопрос об еще одном выпуске евробондов РФ
В марте Минфин разместил 16-летние евробонды на три миллиарда долларов под 5,1 процента и доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 миллионов евро с доходностью 2,375 процента.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Исправительная колония загорелась в Свердловской области
В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ
В пятницу, 7 июня, в Москве проходит музыкальная премия МУЗ-ТВ, где собрались ведущие звезды российской эстрады.
Обновлено вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Напомним, на прошлую церемонию вручения музыкальной премии Бузова приехала верхом на лошади, однако в этот раз ей показалось этого мало, поэтому специально для нее пришлось подыскивать верблюдов.
Обновлено в 01:46
Единоборства
Нурмагомедов начал обратный отсчёт до боя с Порье
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное фото с тренером Хавьером Мендесом, которое было сделано во время занятия.
Обновлено в 05:01
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27
Общество
Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь
Обновлено вчера в 00:28
Футбол
Сборная России сыграет в красной форме с Сан-Марино
Футболисты сборной России сыграют в красной форме в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Сан-Марино, сообщает официальный Твиттер национальной команды.
Обновлено в 04:43
Происшествия
«Дождь» рассказал об условиях содержания Голунова в изоляторе
Задержанный корреспондент «Медузы» Иван Голунов находится в изоляторе временного содержания.
Обновлено в 05:11
Интернет
«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»
Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Политика
Венесуэла создала механизм для расчета с Россией в рублях
Каракас создал механизм для расчета в рублях с Россией, заявил РИА Новости вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье
Обновлено вчера в 05:10
Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами
Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Игры
Автор «Игры престолов» выпустит компьютерную игру
Вселенную Elden Ring совместно разрабатывали Джордж Мартин и глава FromSoftware, разработчик игр Хидэтака Миядзаки.
Обновлено в 04:20
Политика
Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты
Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Петербурге грузовик упал с моста
Как пишут свидетели, мост, с которого упал грузовик, аварийный.
Обновлено в 02:58
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Центр лучевой терапии появится на юге Петербурга в 2021 году
Центр дистанционной лучевой терапии построят рядом с Городским клиническим онкологическим диспансером на проспекте Ветеранов на юге Северной столицы.
Обновлено в 05:12
Спорт
В Dota 2 вышел Collector’s Cache 2019
Valve добавила в клиент игры сундук The International 2019 Collector’s Cache. За открытие 15 сокровищ игрок получит 36 уровней Battle Pass.
Обновлено вчера в 19:29
Экономика
В Минздраве назвали хорошими перспективы законопроекта об онлайн-торговле лекарствами
Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, однако после этого работа над ним была приостановлена.
Обновлено в 04:30
Политика
Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП на новосибирской трассе
Столкновение произошло в Тогучинском районе, на 86-м километре автодороги К-19р, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Политика
Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei
Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
Обновлено вчера в 05:55
Авто
Ravon анонсировал новую бюджетную модель, реального конкурента Ладе
Эксперты не исключают, что под брендом Ravon выйдет достойный конкурент российским Ладам.
Обновлено в 02:16