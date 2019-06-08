На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержанияВедомости 03:35

Журналиста увезли в ОВД «Раменки», написал он в Faceboоk. Накануне одиночные пикеты в поддержку Голунова проходили у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, а также в Санкт-Петербурге – у Гостиного Двора.

На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания

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