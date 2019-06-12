Происшествия

На акции в поддержку Голунова в Москве задержали четырёх подростковГоворит Москва 12:29

Всего в ОВД «Таганский» был доставлен 31 человек. Сегодня в центре Москвы состоялась несанкционированная акция в поддержку корреспондента «Медузы». По официальной информации столичного главка МВД, участников было около 1200, задержаны более 200 человек.
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Практически все задержанные на несанкционированной акции в Москве отпущены под обязательства о явке

Эхо Москвы20:06

ОНК пожаловалась, что часть задержанных на акции в Москве долго не выпускали из автозаков

Интерфакс18:47

В Москве из отдела полиции госпитализировали избитого подростка

Говорит Москва15:38

ОНК сообщила прокуратуре о госпитализации подростка после акции в Москве

РБК14:36

ОНК запросила прокуратуру в связи с госпитализацией подростка после акции в Москве

ТАСС15:04

Задержанного на шествии в Москве подростка увезли из ОВД в больницу

News.ru16:05

В московское ОВД вызвали «скорую» для задержанного подростка. Свидетели сообщают, что его бил полицейский

Snob.ru14:51
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Политика

Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Происшествия

Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому

Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Общество

США разместят в Польше экскадрилью беспилотников-разведчиков MQ-9

США решили разместить в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9.
Обновлено в 21:02
Экономика

Москва вылетела из сотни самых дорогих для иностранцев городов мира

Российская столица покинула первую сотню рейтинга самых дорогих для иностранных граждан городов мира, говорится в глобальном исследовании о стоимости проживания, подготовленном консалтинговым агентством ECA International.
Обновлено в 20:23
Экономика

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено в 18:02
Армия и оружие

Морской патруль Ливана перехватил корабль с сирийскими беженцами

Обновлено в 17:40
Политика

Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Происшествия

В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала о своей жизни и детях

Ребенок не до конца понимает, почему родители не могут быть вместе, но Седокова надеется, что дочь сможет понять со временем и отца и мать и не осуждать ни одного из них.
Обновлено в 09:55
Политика

Западные кукловоды вывели оппозицию на «марш за Голунова»

Присутствие прозападных СМИ на несанкционированном митинге оппозиции в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова является свидетельством иностранного вмешательства, заявил в интервью «ПолитЭксперту» политолог Владимир Джаралла.
Обновлено в 19:52
Происшествия

В Хабаровском крае пожарные спасли семь человек из горящего дома

Пожарные ночью в четверг спасли семерых жильцов многоквартирного дома в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, где загорелся подвал, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 20:05
Финансы

Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюры

С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.
Обновлено в 19:53
Политика

Кого американцы хотят видеть своим новым президентом – опрос

Граждане США с большей вероятностью выбрали бы президентом бывшего вице-президента США Джо Байдена или сенатора от Демократической партии США Берни Сандерса, чем проголосовали за действующего американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 17:52
Политика

В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов

Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должны быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 01:20
Экономика

Чубайс предложил ввести в России углеродный налог

Чубайс отметил, что в постановлении правительства в рамках плана действий по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату есть блок вопросов, связанных с измерением выбросов.
Обновлено в 20:20
Общество

Два выпускника Вологды сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

Выпускники уже получили результаты ЕГЭ по литературе и географии. 18 человек набрали более 80 баллов по первому предмету.
Обновлено вчера в 11:18
Политика

В Дагестане произошли волнения из-за новой границы с Чечней

Обновлено в 10:00
Политика

Пушков ответил Климкину на заявление о возвращении России в ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина касательно возможного возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 18:38
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Здоровье

Минздрав не доказал безопасность электронных сигарет

Сотрудники Минздрава России не доказали безопасность электронных сигарет, поэтому настаивают на приравнивании вейпов к обычной табачной продукции.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие

Оппозиция Судана потребовала вывода войск из городов

Оппозиционная организация Судана «Силы за свободу и перемены» на встрече с представителем США по Судану Дональдом Бутом заявила, что необходимо вывести из городов страны военных и заменить их на полицию, передает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 20:31
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором

Напомним, что 7 октября прошлого года Нурмагомедов победил Макрегора в поединке за чемпионский пояс.
Обновлено в 09:07
Политика

США изменили написание Киева в международной базе

Совет США по географическим названиям решил изменить написание Киева в международной базе. Об этом сообщило посольство Украины в Вашингтоне.
Обновлено в 20:53
Общество

Россияне назвали любимые мультфильмы

Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Политика

Парубий подписал закон об импичменте президента

Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США, заявили в ДНР

На территории Украины хранятся ядерные отходы из США, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 19:02
Общество

На Вологодчине сделали самый большой в России бутерброд с маслом

Обновлено в 09:48
Общество

Южно-Сахалинск потратит 138 миллионов на пачку градостроительных документов и карту города

От подрядчиков требуется подготовить научно-исследовательскую работу, посвященную городу, его перспективам и потенциалу, а также создать систему градостроительного планирования.
Обновлено в 20:28
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