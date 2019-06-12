Происшествия
На акции в поддержку Голунова в Москве задержали четырёх подростковГоворит Москва 12:29
Всего в ОВД «Таганский» был доставлен 31 человек. Сегодня в центре Москвы состоялась несанкционированная акция в поддержку корреспондента «Медузы». По официальной информации столичного главка МВД, участников было около 1200, задержаны более 200 человек.
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Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
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Обновлено в 15:12
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Происшествия
Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому
Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
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Общество
США разместят в Польше экскадрилью беспилотников-разведчиков MQ-9
США решили разместить в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9.
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Экономика
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Экономика
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Обновлено в 18:02
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
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Обновлено в 16:06
Происшествия
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова
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Шоу-бизнес
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Ребенок не до конца понимает, почему родители не могут быть вместе, но Седокова надеется, что дочь сможет понять со временем и отца и мать и не осуждать ни одного из них.
Обновлено в 09:55
Политика
Западные кукловоды вывели оппозицию на «марш за Голунова»
Присутствие прозападных СМИ на несанкционированном митинге оппозиции в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова является свидетельством иностранного вмешательства, заявил в интервью «ПолитЭксперту» политолог Владимир Джаралла.
Обновлено в 19:52
Происшествия
В Хабаровском крае пожарные спасли семь человек из горящего дома
Пожарные ночью в четверг спасли семерых жильцов многоквартирного дома в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, где загорелся подвал, сообщает региональный главк МЧС.
Обновлено в 20:05
Финансы
Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюры
С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.
Обновлено в 19:53
Политика
Кого американцы хотят видеть своим новым президентом – опрос
Граждане США с большей вероятностью выбрали бы президентом бывшего вице-президента США Джо Байдена или сенатора от Демократической партии США Берни Сандерса, чем проголосовали за действующего американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 17:52
Политика
В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов
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Обновлено в 01:20
Экономика
Чубайс предложил ввести в России углеродный налог
Чубайс отметил, что в постановлении правительства в рамках плана действий по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату есть блок вопросов, связанных с измерением выбросов.
Обновлено в 20:20
Общество
Два выпускника Вологды сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов
Выпускники уже получили результаты ЕГЭ по литературе и географии. 18 человек набрали более 80 баллов по первому предмету.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
В Дагестане произошли волнения из-за новой границы с Чечней
Обновлено в 10:00
Политика
Пушков ответил Климкину на заявление о возвращении России в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина касательно возможного возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 18:38
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
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Сотрудники Минздрава России не доказали безопасность электронных сигарет, поэтому настаивают на приравнивании вейпов к обычной табачной продукции.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Оппозиция Судана потребовала вывода войск из городов
Оппозиционная организация Судана «Силы за свободу и перемены» на встрече с представителем США по Судану Дональдом Бутом заявила, что необходимо вывести из городов страны военных и заменить их на полицию, передает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 20:31
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Напомним, что 7 октября прошлого года Нурмагомедов победил Макрегора в поединке за чемпионский пояс.
Обновлено в 09:07
Политика
США изменили написание Киева в международной базе
Совет США по географическим названиям решил изменить написание Киева в международной базе. Об этом сообщило посольство Украины в Вашингтоне.
Обновлено в 20:53
Общество
Россияне назвали любимые мультфильмы
Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президента
Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США, заявили в ДНР
На территории Украины хранятся ядерные отходы из США, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 19:02
Общество
Южно-Сахалинск потратит 138 миллионов на пачку градостроительных документов и карту города
От подрядчиков требуется подготовить научно-исследовательскую работу, посвященную городу, его перспективам и потенциалу, а также создать систему градостроительного планирования.
Обновлено в 20:28