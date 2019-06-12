Происшествия
Подростка госпитализировали после задержания на акции в МосквеИнтерфакс 14:03
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к прокурору города в связи с информацией о госпитализации подростка, задержанного на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, из отдела внутренних дел по району Алексеевский.
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Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
В Ленобласти собаки обглодали тело хозяина
В Кировском районе Ленобласти собаки обглодали тело 50-летнего хозяина.
Обновлено в 09:47
Авто
Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому
Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
У продюсера Бари Алибасова, который находится в больнице, пропал канадский сфинкс по кличке Чуча.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Stern назвал «оружием конца света» новую противоракету России ПРС-1М
«ПРС-1М —настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир», — отметил автор статьи.
Обновлено в 11:26
Общество
В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса
С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 14:36
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков
Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Происшествия
14-летний житель Ингушетии Балаев утонул в пруду
В среду днем в одном из самых больших в регионе водоемов произошел несчастный случай, сообщил газете «Ингушетия» источник в экстренных службах республики.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 12:55
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Политика
Додон заявил о планах молдавской Демпартии физически устранить его
Демпартия стремится любой ценой сохранить власть. А для этого демократам нужно устранить президента.
Обновлено в 14:34
Политика
Вопрос закрыт: Эрдоган о закупке Турцией С-400
Турция уже закупила зенитные ракетные системы С-400 Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил вопрос о закупке зенитных ракетных систем С-400 закрытым.
Обновлено в 14:57
Армия и оружие
В Киев прибыл самолет с ранеными в Донбассе боевиками «Азова»*
Отмечается, что все прибывшие боевики Бойцы получили ранения в ночь на 7 июня в результате артиллерийского обстрела вблизи н.п. Новолуганское на оккупированной территории ДНР, когда погибли двое нацистов, еще 11 были ранены.
Обновлено в 15:28
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»
Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Игры
Персонаж Киану Ривза в Cyberpunk 2077 – второй по числу реплик. На озвучивание ушло 15 дней
Глава CD Projekt Марчин Ивински рассказал, что персонаж Киану Ривза будет одним из ключевых в Cyberpunk 2077.
Обновлено в 14:45
Наука
В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет
В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено вчера в 02:59
Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Задержанный на марше в Москве американец рассказал, что пришёл поддержать Голунова
Луис Маринелли пояснил «Говорит Москва», что пришёл «наблюдать» за мероприятием.
Обновлено в 08:38
Общество
Космонавты и музыканты поздравили россиян с Днем России
12 июня, в День России, граждан РФ на Красной площади поздравили Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Николай Басков, группа "Любэ", Стас Михайлов, Ольга Кормухина, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Дима Билан и другие популярные отечественные исполнители.
Обновлено в 15:31
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом
В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено в 13:23
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17