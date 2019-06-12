Происшествия

Подростка госпитализировали после задержания на акции в МосквеИнтерфакс 14:03

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к прокурору города в связи с информацией о госпитализации подростка, задержанного на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, из отдела внутренних дел по району Алексеевский.
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В московское ОВД вызвали «скорую» для задержанного подростка. Свидетели сообщают, что его бил полицейский

Snob.ru14:51

В Москве из отдела полиции госпитализировали избитого подростка

Говорит Москва15:38

ОНК запросила прокуратуру в связи с госпитализацией подростка после акции в Москве

ТАСС15:04

Одного из несовершеннолетних, которых задержали сегодня на марше в Москве, госпитализировали

Эхо Москвы14:01

Задержанного на шествии в Москве подростка увезли из ОВД в больницу

News.ru16:05

Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

Интерфакс14:03

ОНК сообщила прокуратуре о госпитализации подростка после акции в Москве

РБК14:36
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Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Политика

Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект о полномочиях Временных следственных комиссий (ВСК), которые будут расследовать деятельность главы государства в случае возникновения вопроса о его импичменте.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

В Ленобласти собаки обглодали тело хозяина

В Кировском районе Ленобласти собаки обглодали тело 50-летнего хозяина.
Обновлено в 09:47
Авто

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому

Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

У продюсера Бари Алибасова, который находится в больнице, пропал канадский сфинкс по кличке Чуча.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие

Stern назвал «оружием конца света» новую противоракету России ПРС-1М

«ПРС-1М —настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир», — отметил автор статьи.
Обновлено в 11:26
Общество

В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса

С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 14:36
Армия и оружие

Польша создаст инфраструктуру для присутствия военных США

Обновлено в 14:52
Происшествия

В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков

Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Происшествия

14-летний житель Ингушетии Балаев утонул в пруду

В среду днем в одном из самых больших в регионе водоемов произошел несчастный случай, сообщил газете «Ингушетия» источник в экстренных службах республики.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

Украинские военные вплотную подошли к Донецку

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 12:55
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Политика

Додон заявил о планах молдавской Демпартии физически устранить его

Демпартия стремится любой ценой сохранить власть. А для этого демократам нужно устранить президента.
Обновлено в 14:34
Политика

Вопрос закрыт: Эрдоган о закупке Турцией С-400

Турция уже закупила зенитные ракетные системы С-400 Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил вопрос о закупке зенитных ракетных систем С-400 закрытым.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Спасатели передали медикам туриста, которому стало плохо на Эльбрусе

Обновлено в 15:27
Армия и оружие

В Киев прибыл самолет с ранеными в Донбассе боевиками «Азова»*

Отмечается, что все прибывшие боевики Бойцы получили ранения в ночь на 7 июня в результате артиллерийского обстрела вблизи н.п. Новолуганское на оккупированной территории ДНР, когда погибли двое нацистов, еще 11 были ранены.
Обновлено в 15:28
Футбол

СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»

Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Игры

Персонаж Киану Ривза в Cyberpunk 2077 – второй по числу реплик. На озвучивание ушло 15 дней

Глава CD Projekt Марчин Ивински рассказал, что персонаж Киану Ривза будет одним из ключевых в Cyberpunk 2077.
Обновлено в 14:45
Происшествия

На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

Обновлено в 06:02
Наука

В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет

В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено вчера в 02:59
Футбол

Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру

Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Задержанный на марше в Москве американец рассказал, что пришёл поддержать Голунова

Луис Маринелли пояснил «Говорит Москва», что пришёл «наблюдать» за мероприятием.
Обновлено в 08:38
Общество

Космонавты и музыканты поздравили россиян с Днем России

12 июня, в День России, граждан РФ на Красной площади поздравили Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Николай Басков, группа "Любэ", Стас Михайлов, Ольга Кормухина, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Дима Билан и другие популярные отечественные исполнители.
Обновлено в 15:31
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Политика

Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом

В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено в 13:23
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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