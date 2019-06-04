Подростка госпитализировали после задержания на акции в МосквеИнтерфакс вчера в 14:03

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы обратилась к прокурору города в связи с информацией о госпитализации подростка, задержанного на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, из отдела внутренних дел по району Алексеевский.

с чего всё началось

Ранее в ОНК сообщали, что члены комиссии обнаружили в ОВД Таганский четырех несовершеннолетних задержанных по подозрению в участии в несогласованной акции. 12 июня в центре столицы прошла несанкционированная акция в поддержку Ивана Голунова.

Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

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