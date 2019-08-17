В центре Москвы 17 августа прошла серия одиночных пикетов: протестующие стояли в разных местах на Бульварном кольце, там обошлось без задержаний. Около 40 активистов собрались на Арбате.

На акции в центре Москвы начались задержания

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