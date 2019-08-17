Происшествия

На акции в центре Москвы начались задержанияВедомости вчера в 10:19

В центре Москвы 17 августа прошла серия одиночных пикетов: протестующие стояли в разных местах на Бульварном кольце, там обошлось без задержаний. Около 40 активистов собрались на Арбате.
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В Москве начали задерживать митингующих за свободные выборы

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:38

В Москве задержан активист «Бессрочного протеста»

Коммерсантъвчера в 12:34

На акции в центре Москвы начались задержания

Ведомостивчера в 10:19

Сегодняшние акции за свободные выборы завершились в Москве без задержаний

Эхо Москвывчера в 15:00

Задержанного на Старом Арбате активиста «бессрочки» отпустили из ОВД

Росбалтвчера в 12:43

На Старом Арбате задержали активиста «Бессрочного протеста». Видео

Дождьвчера в 10:27

Полиция обеспечила порядок и безопасность на несанкционированной акции

Российская газетавчера в 11:01
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Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Общество

Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

В России следует запретить продажу спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, заявил внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол

Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту»

Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0. Главным героем встречи стал Зе Луиш. Бывший форвард «Спартака» записал на свое имя три мяча.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit

Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

В МАКе сообщили о ходе расшифровки «черных ящиков» севшего в поле А321

Обновлено вчера в 05:27
Политика

Экс-глава МИД Франции: Запад злится на русских за то, что они остались русскими

Экс-глава французского МИД призвал вернуться к реализму в политике, сохранив уважение избирательных и демократических норм.
Обновлено в 01:21
Происшествия

При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли более 40 человек

Более 40 человек погибли, около 100 пострадали в результате взрыва, произошедшего в субботу на свадьбе в столице Афганистана.
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие

Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

Обновлено в 01:52
Единоборства

Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC

Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Максим Виторган потерял деньги на Кипре

Виторган сообщил, что потерял кошелек со всеми деньгами и картами.
Обновлено в 00:22
Происшествия

В Казахстане за сутки произошли три землетрясения

Обновлено в 01:18
Космос

В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории

Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Кино

Умер создатель анимированного кролика Роджера Ричард Уильямс

16 августа в своем доме в Бристоле скончался аниматор Ричард Уильямс, создатель знаменитого кролика Роджера и Джессики Рэббит в фильме Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера».
Обновлено вчера в 13:07
Общество

Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок

В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия

Власти сообщили о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Перми

Восемь пострадавших в результате ДТП с автобусом, врезавшимся в стену в Перми, находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 02:23
Футбол

Модрич впервые в карьере получил прямую красную карточку

Обновлено вчера в 12:31
Теннис

Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Общество

В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна

Почти 70 человек в Приморье эвакуированы в пункты временного размещения из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", сообщает администрация края.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе

Обновлено вчера в 23:44
Экономика

Самозанятым могут разрешить работать таксистами

Правительство РФ проработает возможность разрешить самозанятым работать таксистами.
Обновлено вчера в 00:25
Футбол

«Неплохо для толстяка». Лукаку показал пресс

Обновлено вчера в 17:15
Общество

Почти полмиллиона человек в Гонконге вышли на митинг против насилия

Обновлено вчера в 12:20
Экономика

Повышение пенсионного возраста это только начало

По мнению экспертов Eurasianet, повышение пенсионного возраста не решило проблем самой системы, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:19
Футбол

Зенит — Ахмат 0:0

Обновлено вчера в 13:57
Музыка

Басков опубликовал архивное видео с Зеленским

Обновлено вчера в 11:05
Общество

Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением

Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Политика

Порошенко назвал «страхи» России

В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15
Футбол

Кутателадзе стал игроком «Спартака»

Обновлено вчера в 05:54
Политика

Новые протесты в Москве прошли без массовых задержаний

Обновлено в 02:02
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