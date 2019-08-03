Массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в столице с середины июля. Несогласованная протестная акция, которая состоялась в субботу, 27 июля, завершилась задержанием более 1 тыс. человек.

На акции в Москве начались задержания

Политика Стала известна зарплата Зеленского на посту президента В конце июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского после вступления в должность президента Украины составила 12 797 гривен (около $485).

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах Специалисты Роспотребнадзора дали советы россиянам, выезжающим на отдых в тропические страны.

Армия и оружие Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.

Общество Более 700 тыс. человек уже посетили юбилейные мероприятия на ВДНХ К середине дня субботы, 3 августа, ВДНХ посетили 300 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Общество Вильфанд объяснил причины аномальной погоды в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, с чем связана аномальная погода, которая наблюдается в России этим летом.

Общество Алексей Кортнев отказался вести фестиваль «Шашлык Live» в Москве Ранее организаторы фестиваля «Шашлык Live» сообщили, что ещё две группы — «Браво» и Tequilajazzz, которых ранее анонсировала московская мэрия — также не выступят в парке Горького.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Футбол «Локомотив» обыграл «Крылья Советов» благодаря голу на 94-й минуте В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.

Политика В США назвали условия для снятия санкций по делу Скрипалей Госдепартамент США назвал условия, при которых Вашингтон отменит антироссийские санкции по делу Скрипалей.

Общество Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

Общество СМИ: Максим Виторган присоединился к участникам несанкционированной акции в Москве По данным СМИ, задержания проходят на Пушкинской и Трубной площадях, а также в районе Чистопрудного бульвара.

Происшествия В челябинском контактном зоопарке убили половину животных Представитель контактного зоопарка сообщил агентству, что мертвых животных они обнаружили утром в пятницу.

Политика Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.

Происшествия Стены жилого дома обрушились от взрыва газа под Владимиром Под Владимиром в населенном пункте Приозерный стены двухэтажного жилого дома частично обрушились от взрыва бытового газа.

Общество Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.

Политика Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.

Культура Умер композитор Баррингтон Фелунг За свою карьеру композитор написал музыку к более чем 60 фильмам и сериалам.

Авто В Сети вспомнили об уникальном ВАЗ 2109 Как сообщает издание tarantas.news, грузовая модель была разработана на базе ВАЗ 2109, получила его 1,5-литровый мотор и индекс «Ф». 2109Ф ориентирован на перевозку легких грузов, сохраняя при этом комфорт и компактность полноценного хэтчбека.

Интернет Instagram и WhatsApp переименуют В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение "от Facebook". Об этом сообщает издание The Information.

Политика ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.

Культура Эмигрировавший во Францию художник Арнштам получил российский паспорт Художник Кирилл Арнштам, в детстве уехавший из России, получил российское гражданство в возрасте 100 лет.

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.