Происшествия

На акции в Москве начались задержанияРБК 08:08

Массовые акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в столице с середины июля. Несогласованная протестная акция, которая состоялась в субботу, 27 июля, завершилась задержанием более 1 тыс. человек.
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На незаконной акции оппозиции в Москве начались задержания

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