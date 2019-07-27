Происшествия

На акции протеста в Москве пострадали бойцы РосгвардииLenta.ru 14:02

Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, военнослужащие получили ожоги глаз от распыления перцового газа неизвестными.
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