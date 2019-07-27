Происшествия
На акции протеста в Москве пострадали бойцы РосгвардииLenta.ru 14:02
Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, военнослужащие получили ожоги глаз от распыления перцового газа неизвестными.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
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Происшествия
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На несанкционированном митинге, который прошел сегодня на ул. Тверская, возле здания мэрии Москвы задержано 1256 человека Об этом сообщил Telegram-канал «Кремлёвская прачка».
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Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.
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