Происшествия
На акции протеста в Москве пострадали бойцы РосгвардииLenta.ru 14:02
Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, военнослужащие получили ожоги глаз от распыления перцового газа неизвестными.
Читать в источнике
Оценить102
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
Наука
В Саудовской Аравии появится тоннель для вакуумного поезда
Обновлено 25 июля в 08:48
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
Обновлено в 10:07
Экономика
НЛМК заявил о планах инвестировать в Индию до $150 млн
Согласно индийским СМИ, желание НЛМК инвестировать в создание своего производства электростали в Индии объясняется растущим спросом на электричество в стране, на фоне которого спрос на трансформаторные подстанции возрос в 30 раз.
Обновлено вчера в 12:19
Общество
Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено в 12:32
Общество
В Мазановском районе Приамурья продолжают эвакуировать население
Эвакуированных доставляют в пункты временного размещения. Часть населения приняла решение разместиться у родственников.
Обновлено в 07:59
Кино
НТВ потребовала удалить из сети трейлер своего «Чернобыля»
Телекомпания НТВ потребовала от нескольких российских изданий удалить трейлер сериала «Чернобыль».
Обновлено в 07:54
Политика
Daily Beast назвало сорвавшего санкции против Nord Stream 2 сенатора
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол фактически сорвал на минувшей неделе введение санкций против проекта «Северный поток 2» (Nord Stream 2) – трубопровода из России в Германию.
Обновлено в 18:47
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено в 20:08
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено в 06:58
Политика
В Раде новую украинскую церковь назвали мертворожденной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев на своей странице в Facebook назвал недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ) «мертворожденной».
Обновлено в 22:53
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму были задержаны почти 1400 человек
Накануне в Москве на Тверской и других улицах прошла акция против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 21:08
Экономика
Акции «Газпрома» оказались в лидерах роста по итогам размещения
Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр), 100%-е дочерние компании ПАО "Газпром", в результате сбора заявок на покупку 693,628 млн штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Газпром" на ПАО "Московская биржа" установили цену продажи в размере 200 руб. 50 коп. за одну акцию, сообщила компания.
Обновлено вчера в 03:54
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено в 16:30
Политика
В России хотят запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
Во главе "значимых информационных ресурсов" не смогут быть иностранные граждане.
Обновлено вчера в 12:44
Футбол
Рибери отказался перейти в «Монако»
Бывший игрок «Баварии» Франк Рибери отказался перейти в «Монако», сообщает L’Equipe.
Обновлено в 20:32
Армия и оружие
Штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года
Штатный носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" - атомная подводная лодка "Хабаровск" проекта 09851, - будет спущена на воду до конца этого года.
Обновлено в 04:50
Культура
«Союзмультфильм» выпустит «Чебурашку», «Гену» и «Попугая Кешу» в 3D
"Союзмультфильм" планирует "освежить" свои наиболее прославленные анимационные бренды, создав 3D-версии мультфильмов из "золотой коллекции" студии.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Япония закупит беспилотники для патруля в Восточно-Китайском море
Начать закупать беспилотные вертолеты для размещения на сторожевых кораблях Сил самообороны намерено министерство обороны Японии начиная с 2023 года.
Обновлено в 21:25
Политика
Госдеп США отмечает 270-летие
27 июля 230-летие отмечает Госдепартамент США - американское министерство иностранных дел и главный бренд американской дипломатии.
Обновлено в 11:37
Политика
Трамп не исключил введение налога на французское вино
Американский лидер Дональд Трамп не исключил введение налога на французское вино.
Обновлено вчера в 18:10
Футбол
Фанаты «Спартака» призывают Кононова покинуть тренерский пост
Во время матча между «Спартаком» и «Тамбовом» болельщики «красно-белых» скандировали кричалки с призывом уйти с занимаемой должности главного тренера Олега Кононова.
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес
Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд тушила на его щеке сигарету
На правой щеке появился ожог после действий Эмбер Херд. В свою очередь, актриса отрицает заявление Деппа, сообщает издание The Blast.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Клоун на круизном судне подрался с моряками
Обновлено в 14:25
Политика
В ЕС раскритиковали задержания протестующих в Москве
В заявлении внешнеполитической службы ЕС отмечается, что со стороны власти было непропорциональное применение силы.
Обновлено в 19:08
Здоровье
5 причин каждый день есть яблоки
Исследователи установили, что ежедневное употребление яблок намного снижает риск развития инсульта.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Киеве пьяный прокурор прятался от правоохранителей в кустах
В Киеве нетрезвый прокурор Ярослав Леляк пытался спрятаться от патрульных полицейских в кустах, когда они остановили его автомобиль.
Обновлено в 19:41