Происшествия

На акции протеста в Москве пострадали бойцы РосгвардииLenta.ru 14:02

Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, военнослужащие получили ожоги глаз от распыления перцового газа неизвестными.
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«ОВД-Инфо» сообщает о 1127 задержанных на акции в центре Москвы

Говорит Москва17:14

Росгвардия: во время акции в Москве пострадали двое бойцов

Дождь12:40

Несогласованная акция в центре Москвы: пострадали росгвардейцы и рестораторы

Вести.Ru13:00

В ходе несанкционированной акции в Москве пострадали двое росгвардейцев

РИА Новости12:58

Росгвардия заявила о двух пострадавших на акции в Москве бойцах

РБК12:46

Двое росгвардейцев пострадали в ходе незаконного митинга в Москве

РЕН ТВ12:40

Двум пострадавшим во время протестной акции росгвардейцам оказана медицинская помощь – Росгвардия

Эхо Москвы15:11
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
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В Саудовской Аравии появится тоннель для вакуумного поезда

Обновлено 25 июля в 08:48
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
Обновлено в 10:07
Экономика

НЛМК заявил о планах инвестировать в Индию до $150 млн

Согласно индийским СМИ, желание НЛМК инвестировать в создание своего производства электростали в Индии объясняется растущим спросом на электричество в стране, на фоне которого спрос на трансформаторные подстанции возрос в 30 раз.
Обновлено вчера в 12:19
Общество

Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири

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Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции

На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено в 12:32
Общество

В Тулуне сообщили о новых подтоплениях после выпавших за сутки осадков

Обновлено в 13:35
Общество

В Мазановском районе Приамурья продолжают эвакуировать население

Эвакуированных доставляют в пункты временного размещения. Часть населения приняла решение разместиться у родственников.
Обновлено в 07:59
Кино

НТВ потребовала удалить из сети трейлер своего «Чернобыля»

Телекомпания НТВ потребовала от нескольких российских изданий удалить трейлер сериала «Чернобыль».
Обновлено в 07:54
Политика

Daily Beast назвало сорвавшего санкции против Nord Stream 2 сенатора

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол фактически сорвал на минувшей неделе введение санкций против проекта «Северный поток 2» (Nord Stream 2) – трубопровода из России в Германию.
Обновлено в 18:47
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено в 20:08
Политика

Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21

Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие

В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса

Обновлено в 06:58
Политика

В Раде новую украинскую церковь назвали мертворожденной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев на своей странице в Facebook назвал недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ) «мертворожденной».
Обновлено в 22:53
Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косова

Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Происшествия

В Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму были задержаны почти 1400 человек

Накануне в Москве на Тверской и других улицах прошла акция против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 21:08
Экономика

Акции «Газпрома» оказались в лидерах роста по итогам размещения

Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр), 100%-е дочерние компании ПАО "Газпром", в результате сбора заявок на покупку 693,628 млн штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Газпром" на ПАО "Московская биржа" установили цену продажи в размере 200 руб. 50 коп. за одну акцию, сообщила компания.
Обновлено вчера в 03:54
Общество

В храме объяснили помощь митингующим на Тверской

Обновлено в 16:30
Политика

В России хотят запретить иностранцам владеть интернет-компаниями

Во главе "значимых информационных ресурсов" не смогут быть иностранные граждане.
Обновлено вчера в 12:44
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Рибери отказался перейти в «Монако»

Бывший игрок «Баварии» Франк Рибери отказался перейти в «Монако», сообщает L’Equipe.
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Армия и оружие

Штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года

Штатный носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" - атомная подводная лодка "Хабаровск" проекта 09851, - будет спущена на воду до конца этого года.
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«Союзмультфильм» выпустит «Чебурашку», «Гену» и «Попугая Кешу» в 3D

"Союзмультфильм" планирует "освежить" свои наиболее прославленные анимационные бренды, создав 3D-версии мультфильмов из "золотой коллекции" студии.
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Армия и оружие

Япония закупит беспилотники для патруля в Восточно-Китайском море

Начать закупать беспилотные вертолеты для размещения на сторожевых кораблях Сил самообороны намерено министерство обороны Японии начиная с 2023 года.
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Политика

Госдеп США отмечает 270-летие

27 июля 230-летие отмечает Госдепартамент США - американское министерство иностранных дел и главный бренд американской дипломатии.
Обновлено в 11:37
Политика

Трамп не исключил введение налога на французское вино

Американский лидер Дональд Трамп не исключил введение налога на французское вино.
Обновлено вчера в 18:10
Футбол

Фанаты «Спартака» призывают Кононова покинуть тренерский пост

Во время матча между «Спартаком» и «Тамбовом» болельщики «красно-белых» скандировали кричалки с призывом уйти с занимаемой должности главного тренера Олега Кононова.
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Шоу-бизнес

Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд тушила на его щеке сигарету

На правой щеке появился ожог после действий Эмбер Херд. В свою очередь, актриса отрицает заявление Деппа, сообщает издание The Blast.
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Происшествия

Клоун на круизном судне подрался с моряками

Обновлено в 14:25
Политика

В ЕС раскритиковали задержания протестующих в Москве

В заявлении внешнеполитической службы ЕС отмечается, что со стороны власти было непропорциональное применение силы.
Обновлено в 19:08
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5 причин каждый день есть яблоки

Исследователи установили, что ежедневное употребление яблок намного снижает риск развития инсульта.
Обновлено в 02:57
Происшествия

В Киеве пьяный прокурор прятался от правоохранителей в кустах

В Киеве нетрезвый прокурор Ярослав Леляк пытался спрятаться от патрульных полицейских в кустах, когда они остановили его автомобиль.
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