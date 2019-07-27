Происшествия

На акции протеста в Москве пострадали бойцы РосгвардииLenta.ru вчера в 14:02

Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, военнослужащие получили ожоги глаз от распыления перцового газа неизвестными.
Читать в источнике
Комментировать81

Подробнее о событии

«ОВД-Инфо» сообщает о 1127 задержанных на акции в центре Москвы

Говорит Москвавчера в 17:14

Росгвардия заявила о двух пострадавших на акции в Москве бойцах

РБКвчера в 12:46

Названо число задержанных на акции протеста в Москве

Lenta.ruвчера в 14:44

Несогласованная акция в центре Москвы: пострадали росгвардейцы и рестораторы

Вести.Ruвчера в 13:00

В ходе несанкционированной акции в Москве пострадали двое росгвардейцев

РИА Новостивчера в 12:58

Двум пострадавшим во время протестной акции росгвардейцам оказана медицинская помощь – Росгвардия

Эхо Москвывчера в 15:11

Росгвардия: во время акции в Москве пострадали двое бойцов

Дождьвчера в 12:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:38, Вашингтон
Политика

В «Слуге народа» назвали кандидата на пост главы Минздрава Украины

В штабе победившей на выборах в Верховную раду партии "Слуга народа" назвали кандидатуру на пост главы Минздрава.
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие

Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой

В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено 26 июля в 10:58
Общество

Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири

Обновлено 26 июля в 20:22
Политика

Экс-министр обороны Грузии арестован по делу о беспорядках в Тбилиси

Бывший министр обороны Грузии Ираклия Окруашвили арестован из-за участия в антироссийских митингах, которые проходили в Тбилиси 20-21 июня.
Обновлено вчера в 22:13
Экономика

Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России

Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.
Обновлено вчера в 23:27
Футбол

Кононов подтвердил, что Мельгарехо покинет «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил информацию о том, что Лоренсо Мельгарехо покидает клуб.
Обновлено вчера в 13:42
Общество

В Приамурье предлагают ввести ЧС федерального уровня из-за паводка

25 июля власти Амурской области ввели режим ЧС на всей территории региона из-за ухудшения паводковой ситуации.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Тела погибших при крушении гидросамолета в Подмосковье достали из реки

Как рассказал источник «РИА Новости» в экстренных службах, сначала водолазы извлекли из гидросамолета тела пилота и пассажира, после чего плавучий кран достал само судно и погрузил его на баржу, которая доставит поврежденный борт в Серпухов для проведения следственных мероприятий.
Обновлено вчера в 15:44
Политика

Украинцы просят Зеленского восстановить авиасообщение с Россией

Автор инициативы Виктория Темченко утверждает, что, на ее взгляд, из-за отмены авиасообщения страдают простые граждане – «в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями».
Обновлено вчера в 04:40
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия

В США каннибал зарезал подругу и съел ее мозг

В США мужчина по имени Джозеф Оберхансли зарезал свою подругу и съел ее мозг, а также часть сердца и легкого.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косова

Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено вчера в 06:15
Наука

В Новой Зеландии обнаружили исполинский сверхорганизм

Ученые в Новой Зеландии обнаружили гигантские сверхорганизмы, которые включают в себя десятки и даже сотни деревьев каури.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Лас-Вегас оккупировали кузнечики

В США по городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Об этом сообщает телеканал NBC.
Обновлено вчера в 19:36
Политика

В Раде новую украинскую церковь назвали мертворожденной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев на своей странице в Facebook назвал недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ) «мертворожденной».
Обновлено вчера в 22:53
Общество

Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек

Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия

Власти КНДР отпустили задержанное российское судно

Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия

Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания

Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно.
Обновлено вчера в 10:51
Общество

В храме объяснили помощь митингующим на Тверской

Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие

Учения НАТО Agile Spirit — 2019 начались в Грузии

Обновлено вчера в 11:47
Общество

Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод

Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено вчера в 05:29
Шоу-бизнес

Джоли отправилась в салон красоты в топе в бельевом стиле

Для появления на публике Джоли выбрала костюм в бельевом стиле — шелковый топ и брюки черного цвета.
Обновлено вчера в 09:43
Транспорт

Движение транспорта в центре Москвы ограничат в воскресенье

В связи с проведением в воскресенье, 28 июля, заезда "ГУМ-Авторалли" в центре столицы будет временно ограничено движение транспорта, сообщили "Интерфаксу" в московском Центре организации дорожного движения.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия

В Нижнем Тагиле водитель нарушитель-рецидивист сбил троих детей

В Свердловской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в Нижнем Тагиле пострадали три ребёнка.
Обновлено вчера в 18:16
Единоборства

Джервонта Дэвис нокаутировал Рикардо Нуньеса и сохранил титул WBA

Обновлено вчера в 23:49
Экономика

НЛМК заявил о планах инвестировать в Индию до $150 млн

Согласно индийским СМИ, желание НЛМК инвестировать в создание своего производства электростали в Индии объясняется растущим спросом на электричество в стране, на фоне которого спрос на трансформаторные подстанции возрос в 30 раз.
Обновлено 26 июля в 12:19
Кино

Режиссер «Короля Льва» спрятал одну «настоящую» сцену в фильме

В анимационном фильме «Король Лев» спрятан один «настоящий» кадр, отснятый в Африке.
Обновлено в 00:00
Выборы в МосгордумуБольше новостей по теме
Главное