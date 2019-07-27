Происшествия
На акции протеста в Москве пострадали бойцы РосгвардииLenta.ru 14:02
Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, военнослужащие получили ожоги глаз от распыления перцового газа неизвестными.
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Кино
Режиссер «Короля Льва» спрятал одну «настоящую» сцену в фильме
Обновлено в 19:13
Общество
Девушка станцевала на шесте у крыльца мэрии
В города Березники Пермского края девушка станцевала на шесте на крыльце мэрии. Соответствующее видео появилось в "ВКонтакте".
Обновлено в 19:37
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено в 20:08
Происшествия
Количество задержанных на акции против недопуска кандидатов в Мосгордуму превысило 1300 человек
Ряд задержанных остаются в отделениях полиции, в том числе писатель и публицист Виктор Шендерович и незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов.
Обновлено в 19:07
Политика
Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»
Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».
Обновлено в 19:36
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Происшествия
Женщина выпала из автобуса на проезжую часть в Санкт-Петербурге
Женщина выпала в субботу из автобуса во время его движения в Московском районе Санкт-Петербурга, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 13:32
Общество
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Общество
В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома
В результате продолжительных и сильных дождей оказались подтоплены дома и участки в Тулуне и Нижнеудинске.
Обновлено в 19:06
Происшествия
В КНДР отпустили задержанное российское судно
Посольство России в КНДР сообщило на своей странице в Facebook, что российское рыболовное судно «Сянхайлинь-8», задержанное северокорейскими пограничниками 17 июля, отпущено.
Обновлено в 21:08
Культура
Впервые в провинции Хайнань проводится фестиваль мультипликации
Специалист по истории мультипликации и организатор мероприятия Ли Баочуань заметил, что на фестивале будет продемонстрировано большое количество произведений, которые раньше ни разу не выставлялись в стране.
Обновлено в 20:48
Здоровье
Жительница Балашихи родила четверняшек
Жительница подмосковной Балашихи родила четверняшек в Московском областном перинатальном центре, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Обновлено в 14:35
Энергетика
Азербайджан постепенно увеличивает добычу газа
Согласно информации, в первой половине 2019 года в Азербайджане добыто 17,3 млрд. кубометров газа, в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял около 15,4 млрд. кубометров.
Обновлено в 09:55
Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено в 06:22
Футбол
«Динамо» интересуется форвардом дортмундской «Боруссии»
Обновлено в 11:51
Путешествия
«Зарядье» и «Музеон» вошли в число наиболее популярных у туристов мест
Комитет по туризму города Москвы составил список мест, особенно полюбившихся жителям и гостям города.
Обновлено в 07:03
Транспорт
Движение транспорта в центре Москвы ограничат в воскресенье
В связи с проведением в воскресенье, 28 июля, заезда "ГУМ-Авторалли" в центре столицы будет временно ограничено движение транспорта, сообщили "Интерфаксу" в московском Центре организации дорожного движения.
Обновлено в 17:55
Гаджеты
Раскрыты возможные названия гибкого смартфона LG
Есть вероятность, что, как и другие участники рынка, LG проектирует гибкий смартфон-книжку с экраном, складывающимся вовнутрь или наружу.
Обновлено в 10:39
Авто
Компания McLaren выпустила коллекционную линейку из 6 автомобилей
Официальный дилер McLaren из Колорадо заказал у отделения MSO шесть эксклюзивных моделей 600LT Spider, которые вошли в набор Pikes Peak Collection, названный в честь одноименного скоростного подъема на вершину Пайс Пик.
Обновлено в 06:20
Футбол
В чемпионате Белоруссии сыграл 58-летний футболист
Футболист родился 13 ноября 1960 года, то есть на поле он вышел в возрасте 58 дней, восьми месяцев и 13 дней.
Обновлено в 17:18
Футбол
«Интер» победил «ПСЖ» в серии пенальти в товарищеском матче
Футболисты «Интера» одержали победу над «ПСЖ» в товарищеском матче.
Обновлено в 09:52
Политика
Турция может отказаться от закупок Boeing при введении санкций США
Турция может отказаться от закупки американских лайнеров Boeing.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Абхазия предложит России увеличить выплаты сотрудникам МВД
26 июля на заседании кабинета министров Абхазии было принято постановление «О представлении Президенту РА предложения о подписании Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел РА, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел РА».
Обновлено в 02:28
Политика
Россия решила, будет ли поставлять газ в Украину
«Газпром» собирается продлить контракт транзита газа с Украиной.
Обновлено вчера в 04:48
Футбол
Краснодар — Сочи 3:0
Обновлено в 13:51