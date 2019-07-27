Происшествия

На акции протеста в Москве пострадали бойцы РосгвардииLenta.ru 14:02

Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, военнослужащие получили ожоги глаз от распыления перцового газа неизвестными.
Читать в источнике
Комментировать64

Подробнее о событии

Двум пострадавшим во время протестной акции росгвардейцам оказана медицинская помощь – Росгвардия

Эхо Москвы15:11

Росгвардия: во время акции в Москве пострадали двое бойцов

Дождь12:40

Несогласованная акция в центре Москвы: пострадали росгвардейцы и рестораторы

Вести.Ru13:00

В ходе несанкционированной акции в Москве пострадали двое росгвардейцев

РИА Новости12:58

Росгвардия заявила о двух пострадавших на акции в Москве бойцах

РБК12:46

Двое росгвардейцев пострадали в ходе незаконного митинга в Москве

РЕН ТВ12:40

СМИ сообщили о 77 пострадавших от действий силовиков в Москве

Говорит Москва15:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:52, Вашингтон
Происшествия

У берегов Японии произошло землетрясение

Обновлено в 15:00
Музыка

Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу

Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Общество

Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод

Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве

«В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:09
Политика

Макрон встретится с Путиным 19 августа

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведёт встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 19 августа в резиденции форт Брегансон.
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес

Солист «Ласкового мая» Дмитрий Тревога второй раз стал отцом

Обновлено в 12:12
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Политика

Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников

Обновлено в 12:06
Футбол

Кононов подтвердил, что Мельгарехо покинет «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил информацию о том, что Лоренсо Мельгарехо покидает клуб.
Обновлено в 13:42
Политика

Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Футбол

«Фратрия» назвала поражение «Спартака» от «Тамбова» позором

Обновлено в 14:08
Происшествия

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

«В 13:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Подмоклово, река Ока»,— говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 07:29
Политика

Украинцы разозлились из-за фото Зеленского с пляжа

Жители Украины раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского за фотографию, которую он опубликовал с одесского пляжа в фейсбуке.
Обновлено в 11:35
Футбол

Мурило: в России сильный чемпионат, в котором выступают качественные игроки

Надеюсь, что тренерский штаб сборной Бразилии будет за мной наблюдать. Когда узнал, что перееду в Россию, я готовился к холодам.
Обновлено в 15:42
Происшествия

В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе

В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.
Обновлено в 00:21
Кино

Трейлер российского сериала «Чернобыль» удалён. НТВ грозит судом

Повышенное внимание к трейлеру российского телесериала «Чернобыль», который будет показан на НТВ, не осталось без внимания канала.
Обновлено в 09:00
Авто

В продаже появился полноприводный автодом на базе Toyota Town Ace

На одном из западных порталов выставили на продажу необычный автофургон на основе модели Toyota Town Ace, который в 2017 году был перевезен в США из Японии.
Обновлено в 06:43
Общество

В Приамурье из-за паводка эвакуировали почти 1 тыс. человек

Около 980 человек эвакуированы в Амурской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка, сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального главного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:38
Футбол

«Динамо» интересуется форвардом дортмундской «Боруссии»

Обновлено в 11:51
Игры

Авторы Fallout 76 рассказали о планах по поддержке игры до конца сентября

В рамках QuakeCon 2019 создатели Fallout 76 провели тематическую панель, рассказав о ближайших планах по поддержке проекта, которые они планируют реализовать до конца сентября.
Обновлено в 14:39
Культура

В Московской области пройдет фестиваль граффити «Культурный код»

Обновлено 25 июля в 08:44
Происшествия

Женщина выпала из автобуса на проезжую часть в Санкт-Петербурге

Женщина выпала в субботу из автобуса во время его движения в Московском районе Санкт-Петербурга, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие

В ДНР сообщили о решении Киева вывести «Азов» из Донбасса

Замначальника Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинское командование приняло решение о выводе подразделения полка «Азов» из Донбасса.
Обновлено в 10:16
Футбол

«Монако» Головина обыграл «Порту» Зе луиша

"Порту" на 63-й минуте встречи заработал право на пенальти, однако вратарь "Монако" Бенжамин Лекомт смог отразить одиннадцатиметровый Алекса Теллеса.
Обновлено в 16:31
Политика

Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero

Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.
Обновлено в 04:44
Общество

Тулунский район Иркутской области вновь затопило

Обновлено в 13:24
Политика

Трамп не винит Турцию за покупку С-400

У турецких властей были причины на то, чтобы купить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.
Обновлено вчера в 18:03
Гаджеты

Intel выпустит четыре модели дискретных видеокарт XE

Компания Intel намеревается выпустить четыре модели дискретных видеокарт XE.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Террорист устроил взрыв на юге Сирии

Разыскиваемый сирийскими властями террорист устроил взрыв в провинции Дераа, ранив несколько солдат, передает сирийское информационное агентство SANA.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Обновлено в 15:13
Выборы в МосгордумуБольше новостей по теме
Главное