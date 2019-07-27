Происшествия
На акции протеста в Москве пострадали бойцы РосгвардииLenta.ru вчера в 14:02
Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, военнослужащие получили ожоги глаз от распыления перцового газа неизвестными.
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Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек
В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.
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Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
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Происшествия
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Сборная России по пляжному футболу выиграла квалификацию к ЧМ-2019
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Из-за густого тумана самолеты не могли приземлиться в Екатеринбурге
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В Санкт-Петербурге погиб популярный белорусский видеоблогер Road to film.
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«Раньше, чем в Киеве». Где на самом деле крестилась Русь
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Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центрально-африканская республика (ЦАР) отозвала свое признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, передает РИА "Новости".
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Астрономы пропустили массивный астероид, прошедший мимо Земли
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Наука
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По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
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Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
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В Крыму заявили о готовности начать прием рейсов с Украины
С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева.
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты.
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Руководитель Референс-центра по вирусным гепатитам Центрального научного-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов рассказал о том, сколько граждан России страдает от хронического гепатита С. Об этом сообщает ТАСС.
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Стоимость страховки идущих через Ормузский пролив танкеров выросла в 10 раз
Затраты японских компаний на страхование танкеров при перевозке нефтепродуктов через Ормузский пролив выросли в 10 раз из-за обострения ситуации вокруг Ирана, сообщила Sankei.
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