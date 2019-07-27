Происшествия

На акции протеста в Москве пострадали бойцы РосгвардииLenta.ru вчера в 14:02

Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, военнослужащие получили ожоги глаз от распыления перцового газа неизвестными.
Читать в источнике
Комментировать82

Подробнее о событии

«ОВД-Инфо» сообщает о 1127 задержанных на акции в центре Москвы

Говорит Москвавчера в 17:14

Росгвардия заявила о двух пострадавших на акции в Москве бойцах

РБКвчера в 12:46

Несогласованная акция в центре Москвы: пострадали росгвардейцы и рестораторы

Вести.Ruвчера в 13:00

В ходе несанкционированной акции в Москве пострадали двое росгвардейцев

РИА Новостивчера в 12:58

Двум пострадавшим во время протестной акции росгвардейцам оказана медицинская помощь – Росгвардия

Эхо Москвывчера в 15:11

Двое росгвардейцев пострадали в ходе незаконного митинга в Москве

РЕН ТВвчера в 12:40

Росгвардия: во время акции в Москве пострадали двое бойцов

Дождьвчера в 12:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:09, Вашингтон
Происшествия

В результате стрельбы в Нью-Йорке погиб человек

В результате стрельбы в Нью-Йорке (США) погиб один человек и по меньшей мере 11 пострадали.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Власти КНДР отпустили задержанное российское судно

Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 15:13
Происшествия

Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве

Обновлено вчера в 06:54
Политика

Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Экономика

Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России

Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.
Обновлено вчера в 23:27
Футбол

11 звёзд АПЛ сдали положительные допинг-пробы

Сразу у 11 звёзд первой величины АПЛ были зафиксированы сдачи положительных допинг-проб. Однако виновными их признавать не спешат.
Обновлено в 01:22
Футбол

Новичок «Динамо» Н’Жье опубликовал секс-видео в соцсетях

Новый игрок московского "Динамо" Клинтон Н'Жье опубликовал откровенное видео в снэпчате, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие

Минобороны опубликовало уникальные фотографии известных флотоводцев

Обновлено вчера в 17:14
Спорт

Сборная России по пляжному футболу выиграла квалификацию к ЧМ-2019

Сборная России по пляжному футболу в финальном матче европейской квалификации чемпионата мира-2019 одержала разгромную победу над Италией (7:1) и стала победителем отборочного турнира.
Обновлено вчера в 14:30
Игры

Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX

С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено вчера в 13:54
Политика

Зеленский на русском рассказал о своем фото на одесском пляже

Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фото в компании полуголых мужчин. Снимок был сделан на одесском пляже.
Обновлено вчера в 13:13
Транспорт

Из-за густого тумана самолеты не могли приземлиться в Екатеринбурге

Сегодня ночью Екатеринбург окутал сильный туман, из-за которого самолеты не могли приземлиться в аэропорту.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Популярный видеоблогер погиб в Петербурге

В Санкт-Петербурге погиб популярный белорусский видеоблогер Road to film.
Обновлено вчера в 11:53
Религия

«Раньше, чем в Киеве». Где на самом деле крестилась Русь

"Церковь варяжская" Хоть крещение киевлян произошло в 988 году, первый христианский храм в столице Древнерусского государства был построен гораздо раньше.
Обновлено в 01:00
Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косова

Центрально-африканская республика (ЦАР) отозвала свое признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:33
Космос

Астрономы пропустили массивный астероид, прошедший мимо Земли

Обновлено в 01:05
Наука

Антибактериальный гель из вирусов создали канадские ученые

Исследователи из университета МакМастера (Гамильтон, Канада) смогли уместить в один миллилитр своего антибактериального геля 300 триллионов фагов, которые будут уничтожать бактерии на искусственных суставах, имплантатах и смогут создавать очищенные поверхности для других применений.
Обновлено 25 июля в 11:30
Общество

В Приамурье предлагают ввести ЧС федерального уровня из-за паводка

Обновлено в 00:30
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Общество

Ученая объяснила жару в Европе и холод в России

Обновлено вчера в 19:25
Политика

В Крыму заявили о готовности начать прием рейсов с Украины

С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева.
Обновлено в 00:36
Футбол

«Монако» с Головиным обыграл «Порту»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты.
Обновлено вчера в 16:52
Армия и оружие

Брест празднует 75-летие освобождения от фашистов

В Белоруссии 28 июля отмечают памятную дату. 75 лет назад произошло освобождение Бреста.
Обновлено вчера в 23:53
Общество

Мэр Тулуна призвал жителей готовиться к эвакуации

Обновлено в 00:45
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Банк России принял решение об очередном снижении ключевой ставки — на 0,25 процентного пункта, до 7,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено 26 июля в 06:32
Технологии

Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google

Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено вчера в 17:04
Единоборства

Рамирес нокаутировал Хукера и стал чемпионом мира по двум версиям

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес победил чемпиона WBO Мориса Хукера.
Обновлено в 01:51
Здоровье

Названо число страдающих гепатитом С россиян

Руководитель Референс-центра по вирусным гепатитам Центрального научного-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов рассказал о том, сколько граждан России страдает от хронического гепатита С. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:36
Энергетика

Стоимость страховки идущих через Ормузский пролив танкеров выросла в 10 раз

Затраты японских компаний на страхование танкеров при перевозке нефтепродуктов через Ормузский пролив выросли в 10 раз из-за обострения ситуации вокруг Ирана, сообщила Sankei.
Обновлено в 00:57
Выборы в МосгордумуБольше новостей по теме
Главное