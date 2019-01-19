Происшествия
На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержанияРБК 09:04
В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек. Об этом на своем сайте сообщает правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо».
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Происшествия
Настя Рыбка попросила у Дерипаски прощения
Обновлено в 11:23
Происшествия
AFP: «желтые жилеты» ворвались на территорию тюрьмы в Дижоне
Группа из 50 человек в желтых жилетах ворвалась на территорию тюрьмы, расположенной под городом Дижон на востоке Франции.
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Происшествия
В Боливии при столкновении автобусов погибли 22 человека
Обновлено в 16:10
Происшествия
В Махачкале в результате пожара погибла девушка-подросток
В результате пожара в Махачкале, по предварительным данным, погибла 15-летняя девочка.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажиров
Обновлено в 08:17
Происшествия
Пожар в жилом доме в центре Самары: три человека погибли
В субботу, 19 января, в Самаре три человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего в частном деревянном доме в центре города.
Обновлено в 15:41
Происшествия
В Польше похоронили убитого мэра Гданьска
В Архикафедральной Мариацкой базилике в Гданьске прошли похороны убитого главы города Павла Адамовича, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:29
Происшествия
Взрыв трубопровода в Мексике: погибли 20 человек
По меньшей мере 20 человек погибли, ещё 71 — пострадал при взрыве и последующем пожаре трубопровода в штате Идальго, в Мексике.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В североирландском Дерри прогремел взрыв у здания суда
Инцидент произошел возле здания суда на улице Бишоп вечером в субботу, 19 января. После взрыва полиция закрыла улицу.
Обновлено в 16:56
Происшествия
СК проверяет законность охоты чиновников на медведя
Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту незаконной охоты чиновников в Кочевском районе Напомним, недавно в Сети появились фотографии, где глава одного из сел края и его знакомый, бывший топ-менеджер крупной компании, позировали с убитым медведем.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения
Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Прокуратура выявила необоснованные долги за газ в Дагестане
«В рамках проводимой работы по декриминализации сферы топливно-энергетического комплекса прокуратурой республики и органами правоохраны выявлены многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за потребление газа и несанкционированного его потребления»,— уточнили в прокуратуре.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В Тольятти шесть человек пострадали в ДТП
ДТП с участием легковушки и маршрутного автобуса произошло в Тольятти, шесть человек, включая ребёнка, пострадали, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:31
Происшествия
В Москве убили вступившегося за девушку мужчину
45-летний мужчина толкнул девушку на улице, ее спутник заступился за нее. В результате конфликта обидчик ударил его ножом в шею.
Обновлено в 10:58
Происшествия
На трассе «Кола» водитель «Киа» погиб после столкновения с грузовиком
Обновлено в 14:40