Происшествия

На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержанияРБК 09:04

В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек. Об этом на своем сайте сообщает правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо».
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Задержанные в Москве участники акции останутся в ОВД до суда

News.ru15:42

Четверо участников акции памяти Маркелова и Бабуровой задержаны до понедельника

Коммерсантъ15:47

На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания

РБК09:04

«Лучше быть пятой колонной, чем на стороне нацистов». Портреты участников десятого шествия памяти Маркелова и Бабуровой

Новая газета14:02

«Антифашизм — поступок». Шествие памяти убитых Маркелова и Бабуровой в фотографиях

Дождь09:19

Четверых задержанных в Москве участников акции памяти Маркелова и Бабуровой оставляют в полиции до понедельника

Эхо Москвы15:00

«Яблоко» почтит память убитых антифашистов

Яблоко16 января в 10:26
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Происшествия

Настя Рыбка попросила у Дерипаски прощения

Обновлено в 11:23
Происшествия

AFP: «желтые жилеты» ворвались на территорию тюрьмы в Дижоне

Группа из 50 человек в желтых жилетах ворвалась на территорию тюрьмы, расположенной под городом Дижон на востоке Франции.
Обновлено в 13:12
Происшествия

В Боливии при столкновении автобусов погибли 22 человека

Обновлено в 16:10
Происшествия

В Махачкале в результате пожара погибла девушка-подросток

В результате пожара в Махачкале, по предварительным данным, погибла 15-летняя девочка.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажиров

Обновлено в 08:17
Происшествия

Пожар в жилом доме в центре Самары: три человека погибли

В субботу, 19 января, в Самаре три человека погибли в результате пожара, вспыхнувшего в частном деревянном доме в центре города.
Обновлено в 15:41
Происшествия

В Польше похоронили убитого мэра Гданьска

В Архикафедральной Мариацкой базилике в Гданьске прошли похороны убитого главы города Павла Адамовича, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:29
Происшествия

Взрыв трубопровода в Мексике: погибли 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли, ещё 71 — пострадал при взрыве и последующем пожаре трубопровода в штате Идальго, в Мексике.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

В североирландском Дерри прогремел взрыв у здания суда

Инцидент произошел возле здания суда на улице Бишоп вечером в субботу, 19 января. После взрыва полиция закрыла улицу.
Обновлено в 16:56
Происшествия

СК проверяет законность охоты чиновников на медведя

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю проводит доследственную проверку по факту незаконной охоты чиновников в Кочевском районе Напомним, недавно в Сети появились фотографии, где глава одного из сел края и его знакомый, бывший топ-менеджер крупной компании, позировали с убитым медведем.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения

Королева Елизавета II была замечена за рулем автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности, что в Великобритании считается серьезным нарушением.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Прокуратура выявила необоснованные долги за газ в Дагестане

«В рамках проводимой работы по декриминализации сферы топливно-энергетического комплекса прокуратурой республики и органами правоохраны выявлены многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за потребление газа и несанкционированного его потребления»,— уточнили в прокуратуре.
Обновлено в 11:04
Происшествия

В Тольятти шесть человек пострадали в ДТП

ДТП с участием легковушки и маршрутного автобуса произошло в Тольятти, шесть человек, включая ребёнка, пострадали, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:31
Происшествия

В Москве убили вступившегося за девушку мужчину

45-летний мужчина толкнул девушку на улице, ее спутник заступился за нее. В результате конфликта обидчик ударил его ножом в шею.
Обновлено в 10:58
Происшествия

На трассе «Кола» водитель «Киа» погиб после столкновения с грузовиком

Обновлено в 14:40
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Анастасия Эдуардовна Бабурова
Российская журналистка
Российская журналистка, активистка антифашистского движения. Была демонстративно убита в центре Москвы вместе с адвокатом С. Ю. Маркеловым по политическим мотивам.
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Станислав Юрьевич Маркелов
Российский адвокат
Российский адвокат, правозащитник, президент Института верховенства права, сотрудник Института «Коллективное действие», левый активист и антифашист. Был адвокатом семьи Эльзы Кунгаевой в рамках получившего широкую огласку дела Буданова. Стал жертвой громкого убийства в центре Москвы вместе с журналисткой Анастасией Бабуровой.
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