На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержанияРБК 09:04

В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек. Об этом на своем сайте сообщает правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо».

На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания

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