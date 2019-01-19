Происшествия

На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержанияРБК 09:04

В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек. Об этом на своем сайте сообщает правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо».
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Как передает «ОВД-Инфо
», в числе задержанных — сотрудник Московской Хельсинкской группы Николай Кретов, Михаил Комраков, Дмитрий Борисенко и журналист Игорь Ясин.
Коммерсантъ08:07

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На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания

РБК09:04

На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве задержали четырех человек

Коммерсантъ08:07

«Яблоко» почтит память убитых антифашистов

Яблоко16 января в 10:26

Марш в память о Маркелове и Бабуровой в центре Москвы завершился возложением цветов

РИАМО08:10

«Антифашизм — поступок». Шествие памяти убитых Маркелова и Бабуровой в фотографиях

Дождь09:19

В Москве на марше памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой произошли задержания

Эхо Москвы10:00

В Лондоне прошла акция памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Новая газета10:26
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Происшествия

Суд попросил арестовать Лесли и Рыбку

Обновлено в 10:47
Происшествия

На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания

В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Летевший из Москвы в Дубай самолет экстренно сел в Волгограде

Обновлено в 07:00
Происшествия

Энергоблок Ровненской АЭС вновь подключили к сети

Третий энергоблок Ровненской АЭС вновь подключен к сети после устранения неполадок, продолжается набор мощности, сообщила пресс-служба генерирующей компании "Энергоатом".
Обновлено в 10:22
Общество

Яйцо-рекордсмен Instagram «треснуло»

Обновлено в 07:07
Происшествия

В результате взрыва трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человек

Как сообщил губернатор штата Омара Фаяда, погибли минимум 20 человек, пострадали — более 70.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

Путин на Крещение окунулся в прорубь

Президент России Владимир Путин в праздник Крещения Господня по традиции окунулся в проруби, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.
Обновлено в 06:25
Общество

«Самый милый в мире пес» умер от тоски

Обновлено в 06:06
Происшествия

Хлопок газа произошел в жилой многоэтажке в Архангельске

Обновлено в 10:03
Политика

Филарет провозгласил себя патриархом всея Руси

Украинский раскольник Филарет провозгласил себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины.
Обновлено в 10:45
Общество

В Париже начался марш «желтых жилетов»

Обновлено в 06:52
Происшествия

В Гданьске похоронили убитого мэра Адамовича

Как передавало ИА REGNUM, 13 января 2019 г. в Гданьске во время благотворительного концерта WOŚP было совершено нападение на мэра города Павла Адамовича.
Обновлено в 10:09
Хоккей

Дивизион Чернышева выиграл мастер-шоу Матча звезд КХЛ

Обновлено в 10:29
Происшествия

В США из-за снегопадов отменили две тысячи рейсов

Обновлено в 09:06
Экономика

WP сообщила о грозящем Facebook штрафе за утечки данных пользователей

В случае если FTC все же решит оштрафовать компанию, это, как указывает WP, станет первым серьезным наказанием для Facebook в Соединенных Штатах, с тех пор как в марте прошлого года появились сообщения о том, что политическая консалтинговая компания Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 87 млн пользователей соцсети без их ведома.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Напавшего на женщину россиянина арестовали в Норвегии

Инцидент случился в тот же день – в супермаркете в Осло он напал с ножом на женщину. Как сообщалось накануне, пострадавшая в больнице.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес

На Лолиту подали в суд за коммунальные долги

Певица не платила по счетам с весны 2014 года. Пресс-секретарь суда уточнила, что иск против артистки был зарегистрирован 15 января.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Диана Арбенина перенесла сердечный приступ

Солистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина перенесла сердечный приступ.
Обновлено вчера в 07:35
Общество

Королеву Великобритании уличили в нарушении закона

Королеву Великобритании Елизавету II заметили за рулем машины без пристегнутого ремня безопасности.
Обновлено в 07:51
Авто

Названы Топ-15 автомобилей, от которых не хотят избавляться владельцы

Лидером рейтинга стал Toyota Highlander: по статистике, 18,5% первых владельцев кроссовера не расстаются с ним более 15-ти лет.
Обновлено в 07:56
Общество

В Госдуме предложили списать невозвратные долги по ЖКХ по всей России

Член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный призвал по примеру Чечни списать со всех россиян невозвратные долги за коммунальные услуги.
Обновлено в 06:32
Авто

Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено в 01:39
Интернет

Facebook протестирует приложение с мемами и гифками для подростков

Обновлено в 05:13
Музыка

Архив группы «Гражданская оборона» выставят на аукционе

В описании сообщается, что архивные данные, связанные с творчеством коллектива «Гражданская оборона» и его солиста Егора Летова имеют коллекционную музейную ценность.
Обновлено в 05:34
Общество

Регионы хотят освободить граждан от «газовых» долгов

Долг жителей республики перед «Газпром межрегионгаз Чебоксары» только за третий квартал 2018 года достиг 3 млрд рублей, и этот фактор, по словам депутата, серьёзно бьёт по политической стабильности в регионе.
Обновлено в 07:25
Общество

В Саудовской Аравии женщинам разрешили самим выбирать способ родов

Обновлено в 03:48
Кино

Опубликован новый трейлер ремейка «Кладбища домашних животных»

Киностудией Paramount Pictures в Сети был размещен первый тизер хоррора «Кладбище домашних животных», являющегося ремейком картины, вышедшей около 30 лет назад.
Обновлено в 03:13
Общество

Школьник, побывавший в самолёте Путина, опубликовал сюжет о борте №1

Обновлено в 10:39
Происшествия

Офицер на Камчатке выбросил в болото боеприпасы на 1,3 млн рублей

Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

В результате конфликта на востоке Москвы погиб мужчина

Следственными органами ГСУ СК России по Москве продолжается расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, которого обвиняют в совершении убийства.
Обновлено в 08:31
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Станислав Юрьевич Маркелов
Российский адвокат
Российский адвокат, правозащитник, президент Института верховенства права, сотрудник Института «Коллективное действие», левый активист и антифашист. Был адвокатом семьи Эльзы Кунгаевой в рамках получившего широкую огласку дела Буданова. Стал жертвой громкого убийства в центре Москвы вместе с журналисткой Анастасией Бабуровой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анастасия Эдуардовна Бабурова
Российская журналистка
Российская журналистка, активистка антифашистского движения. Была демонстративно убита в центре Москвы вместе с адвокатом С. Ю. Маркеловым по политическим мотивам.
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