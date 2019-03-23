Политика

На акции КПРФ призвали не позволять Грудинину унижать бывшую женуLife.ru 06:26

В Москве на акции КПРФ на проспекте Сахарова некоторые участники призвали партию не позволять её члену Павлу Грудинину унижать бывшую жену. Они вышли на митинг с плакатами, на которых обращаются к партии и её лидеру Геннадию Зюганову с призывом "не прикрывать" олигарха Грудинина.
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В Москве провалился митинг в поддержку Грудинина

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Митинг в поддержку Грудинина в Москве обернулся бунтом коммунистов против олигарха

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«Отдай жене деньги»: коммунисты обратились к Грудинину на митинге

SM News07:17

На акции КПРФ призвали не позволять Грудинину унижать бывшую жену

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В Москве провалился митинг КПРФ в поддержку Грудинина

Новые Известия06:22

Акция КПРФ в поддержку Грудинина провалилась. Против него выступили сами коммунисты

URA.Ru07:17
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Политика

Медведев обсудил поставки газа с украинским оппозиционером Медведчуком

Трансляцию встречи в резиденции российского премьер-министра в Горках вел телеканал Newsone.Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече заявил, что Украина нуждается в прямых поставках газа из России.
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Джикия поправил Черчесова, назвавшего его грузином: «Я русский»

Защитник сборной России Георгий Джикия поправил главного тренера команды Станислава Черчесова во время ответа на вопрос о натурализованных игроках на пресс-конференции перед матчем Евро-2020 с Казахстаном.
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Авто

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
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Полицейский застрелил напавшего на сотрудников ППС злоумышленника

На законные требования полицейских мужчина реагировал агрессивно, при попытке задержать его вытащил нож и ранил одного из сотрудников полиции.
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Политика

В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
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Соревнования проходили после Олимпийских игр в Пхенчхане, на которых Загитова завоевала золотую медаль.
Обновлено вчера в 08:25
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Власти района Татарстана отменили запрет заряжать телефоны на работе

Исполком Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать телефоны на работе и подключать электрические чайники.
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Политика

Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры

Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
Обновлено в 07:36
Политика

В Париже задержали более 30 человек в ходе протестов «желтых жилетов»

Как сообщалось, в минувшую субботу акция "желтых жилетов" в Париже переросла в столкновения манифестантов с полицией и серьезные беспорядки, были задержаны более 40 человек, пострадали бутики известных фирм, рестораны, в том числе разгромлен знаменитый ресторан Fouquet's.
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Признание Голан израильскими противоречит международному праву

Как пояснил РИА Новости спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, американский демарш противоречит международному праву.
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Судебный прецедент: В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми

В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми, что было решено в судебном порядке.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщики США над Балтикой

За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.
Обновлено в 07:15
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ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

Голый пассажир в «Домодедово» пытался проникнуть на борт самолета

Обновлено в 05:34
Политика

МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве

В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в овощехранилище в Липецкой области

Пожар в овощехранилище под Липецком унес жизни четырех человек.
Обновлено в 04:20
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Якуб Коварж объявил об уходе из «Автомобилиста»

Обновлено в 07:44
Политика

Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 04:34
Спорт

Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира

В канадском Квебеке проходит заключительный этап Кубка мира по лыжному спорту. Разыграны награды в индивидуальном спринте у мужчин и женщин.
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено 21 марта в 05:58
Общество

Во ФСИН рассказали, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии

Обновлено в 07:12
Происшествия

Схватка морского льва с леопардовой акулой попала на видео

В заливе Сан-Франциско очевидцы запечатлели на видео бой морского льва с калифорнийской тройнозубой акулой, которую также называют леопардовой.
Обновлено вчера в 15:32
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Первый тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида

Специалисты рассказали, что известный тираннозавр Скотти не только самый первый найденный представитель семейства тираннозавридов, но и самый крупный.
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Армия и оружие

Названо точное число жертв в ходе конфликта в Югославии

Генеральный секретарь МИД Сербии и глава госкомиссии по пропавшим без вести Велько Одалович на международной конференции, посвящённой 20-летию бомбардировок авиацией НАТО Союзной Республики Югославия, заявил, что общее число жертв конфликта в Косово и Метохии в конце прошлого столетия составляет около 13 тысяч человек.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Мечети в Новой Зеландии вновь открылись после теракта

Мечети в новозеландском Крайстчерче, подвергшиеся нападению террориста 15 марта, вновь открылись для верующих.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

Из Иваново в Подмосковье перебросили «Искандеры»

Комплексы "Искандер-М" прошли маршем из Ивановской области в Подмосковье для участия в репетициях парада Победы, который традиционно состоится 9 мая на Красной площади.
Обновлено в 06:44
Общество

В Чили архиепископ подал в отставку из-за секс-скандала

Папа Римский Франциск удовлетворил прошение об отставке архиепископа чилийского Сантьяго кардинала Рикардо Эссати, сообщила в субботу служба печати Святого престола.
Обновлено в 08:05
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Напавший на отделение Сбербанка в Москве задержан

Полицейские задержали злоумышленника, напавшего на одно из отделений Сбербанка в Москве.
Обновлено в 04:46
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Обвиняемого в хищении денег пристава арестовали в Томской области

Октябрьский районный суд Томска вынес приговор главному судебному приставу Томской области, начальнику регионального управления федеральной службы судебных приставов Ивану Конгарову, обвиняемому в присвоении денег управления.
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Маргарита Агибалова ради жилья на Кипре продала 2 квартиры в России

Звезда скандальной телестройки «Дом-2» Маргарита Агибалова ради жилья на Кипре продала 2 квартиры в России.
Обновлено в 04:35
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Российский политик, инженер-механик, юрист, предприниматель. Депутат городского поселения Видное, председатель Совета депутатов городского поселения Видное.
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Зюганов Геннадий Андреевич
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Советский и российский политический деятель, председатель Совета Союза компартий - КПСС, председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, председатель президиума Центрального исполнительного комитета КПРФ. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания всех созывов. Член ПАСЕ. Четырежды баллотировался на пост Президента Российской Федерации, каждый раз занимая второе место.
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