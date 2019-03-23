Политика
На акции КПРФ призвали не позволять Грудинину унижать бывшую женуLife.ru 06:26
В Москве на акции КПРФ на проспекте Сахарова некоторые участники призвали партию не позволять её члену Павлу Грудинину унижать бывшую жену. Они вышли на митинг с плакатами, на которых обращаются к партии и её лидеру Геннадию Зюганову с призывом "не прикрывать" олигарха Грудинина.
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Политика
Медведев обсудил поставки газа с украинским оппозиционером Медведчуком
Трансляцию встречи в резиденции российского премьер-министра в Горках вел телеканал Newsone.Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече заявил, что Украина нуждается в прямых поставках газа из России.
Обновлено вчера в 12:35
Футбол
Джикия поправил Черчесова, назвавшего его грузином: «Я русский»
Защитник сборной России Георгий Джикия поправил главного тренера команды Станислава Черчесова во время ответа на вопрос о натурализованных игроках на пресс-конференции перед матчем Евро-2020 с Казахстаном.
Обновлено в 08:37
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Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Происшествия
Полицейский застрелил напавшего на сотрудников ППС злоумышленника
На законные требования полицейских мужчина реагировал агрессивно, при попытке задержать его вытащил нож и ранил одного из сотрудников полиции.
Обновлено в 07:12
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено в 08:11
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Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Соревнования проходили после Олимпийских игр в Пхенчхане, на которых Загитова завоевала золотую медаль.
Обновлено вчера в 08:25
Общество
Власти района Татарстана отменили запрет заряжать телефоны на работе
Исполком Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать телефоны на работе и подключать электрические чайники.
Обновлено в 08:08
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Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры
Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
Обновлено в 07:36
Политика
В Париже задержали более 30 человек в ходе протестов «желтых жилетов»
Как сообщалось, в минувшую субботу акция "желтых жилетов" в Париже переросла в столкновения манифестантов с полицией и серьезные беспорядки, были задержаны более 40 человек, пострадали бутики известных фирм, рестораны, в том числе разгромлен знаменитый ресторан Fouquet's.
Обновлено в 08:24
Политика
Признание Голан израильскими противоречит международному праву
Как пояснил РИА Новости спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов, американский демарш противоречит международному праву.
Обновлено в 05:40
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Судебный прецедент: В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми
В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми, что было решено в судебном порядке.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщики США над Балтикой
За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.
Обновлено в 07:15
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве
В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в овощехранилище в Липецкой области
Пожар в овощехранилище под Липецком унес жизни четырех человек.
Обновлено в 04:20
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Якуб Коварж объявил об уходе из «Автомобилиста»
Обновлено в 07:44
Политика
Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 04:34
Спорт
Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира
В канадском Квебеке проходит заключительный этап Кубка мира по лыжному спорту. Разыграны награды в индивидуальном спринте у мужчин и женщин.
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено 21 марта в 05:58
Происшествия
Схватка морского льва с леопардовой акулой попала на видео
В заливе Сан-Франциско очевидцы запечатлели на видео бой морского льва с калифорнийской тройнозубой акулой, которую также называют леопардовой.
Обновлено вчера в 15:32
Наука
Первый тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида
Специалисты рассказали, что известный тираннозавр Скотти не только самый первый найденный представитель семейства тираннозавридов, но и самый крупный.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Названо точное число жертв в ходе конфликта в Югославии
Генеральный секретарь МИД Сербии и глава госкомиссии по пропавшим без вести Велько Одалович на международной конференции, посвящённой 20-летию бомбардировок авиацией НАТО Союзной Республики Югославия, заявил, что общее число жертв конфликта в Косово и Метохии в конце прошлого столетия составляет около 13 тысяч человек.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Мечети в Новой Зеландии вновь открылись после теракта
Мечети в новозеландском Крайстчерче, подвергшиеся нападению террориста 15 марта, вновь открылись для верующих.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
Из Иваново в Подмосковье перебросили «Искандеры»
Комплексы "Искандер-М" прошли маршем из Ивановской области в Подмосковье для участия в репетициях парада Победы, который традиционно состоится 9 мая на Красной площади.
Обновлено в 06:44
Общество
В Чили архиепископ подал в отставку из-за секс-скандала
Папа Римский Франциск удовлетворил прошение об отставке архиепископа чилийского Сантьяго кардинала Рикардо Эссати, сообщила в субботу служба печати Святого престола.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Напавший на отделение Сбербанка в Москве задержан
Полицейские задержали злоумышленника, напавшего на одно из отделений Сбербанка в Москве.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Обвиняемого в хищении денег пристава арестовали в Томской области
Октябрьский районный суд Томска вынес приговор главному судебному приставу Томской области, начальнику регионального управления федеральной службы судебных приставов Ивану Конгарову, обвиняемому в присвоении денег управления.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Маргарита Агибалова ради жилья на Кипре продала 2 квартиры в России
Звезда скандальной телестройки «Дом-2» Маргарита Агибалова ради жилья на Кипре продала 2 квартиры в России.
Обновлено в 04:35