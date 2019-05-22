Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУJustMedia 02:48
По словам профессора кафедры теоретической и математической физики УрФУ Дмитрия Александрова, локальный рост потепления климата Земли резко сменится его падением. Это показывают данные математических моделей развития климата.
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Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 10:11
Здоровье
В Беларуси выполнили ретрансплантацию печени женщине из Японии
Только в этом году медики НПЦ выполнили шесть операций по трансплантации за рубежом, в том числе, в Грузии и Казахстане.
Обновлено в 09:20
Экономика
Официальная безработица в РФ выросла в первом квартале сразу на 20%
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в первом квартале этого года официальная безработица выросла на 20%, основная причина - повышение пособий.
Обновлено в 09:34
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Кино
Тарантино, Альмодовар и знаменитые французы: что происходит в Каннах
Кинокритики называют 72-й кинофестиваль встречей старых друзей: свои фильмы на смотр привезли Джим Джармуш, Педро Альмодовар, Гаспар Ноэ, Терренс Малик и даже Квентин Тарантино, специально к Каннам поспешивший завершить монтаж ленты «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 08:55
Хоккей
Защитник Артем Зуб внесен в заявку сборной России
Тренерский штаб сборной России по хоккею заполнил последнее вакантное место в составе. На матч плей-офф заявлен защитник Артем Зуб.
Обновлено в 09:36
Общество
Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов
Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
США призвали Россию присоединиться к усилиям по противодействию Ирану
США призывают присоединиться РФ к усилиям по противодействию Ирану и повлиять на президента Сирии Башара Асада, чтобы обеспечить вывод иранских сил из этой страны, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Ульяновске «заминировали» все торговые центры, аэропорт и автовокзал
Как сообщил 73online.ru достоверный источник, в 15.45 поступило сообщение о взрывных устройствах в городских торговых центрах, аэропорту и автовокзале.
Обновлено в 08:10
Политика
Правительство отказалось наказывать чиновников за оскорбление россиян
Законопроект, предлагающий штрафовать представителей власти за оскорбление избирателей, не получил одобрения российского правительства.
Обновлено в 05:51
Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Гендиректор российской компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что новый одноименный российский электромобиль, как планируется, появится в продаже в декабре текущего года и будет стоить от 450 тысяч рублей.
Обновлено в 01:29
Политика
Ляшко признался, что он сказал Зеленскому на инаугурации
Лидер Радикальной партии, депутат Верховной рады Олег Ляшко считает, что команда нового президента Украины Владимира Зеленского первым делом попробует отменить закон об украинском языке.
Обновлено в 08:34
Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
«Реал» следит за Мбаппе. «ПСЖ» не продаст его дешевле 250 млн евро
«Реал» следит за развитием ситуации вокруг форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Обновлено в 03:12
Политика
Зеленский назначил пятерых заместителей главы Администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
Экс-глава Серпуховского района Шестун прекратил голодовку
В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека сообщили, что содержащийся в СИЗО бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун объявил о прекращении голодовки.
Обновлено в 08:33
Политика
МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Гаджеты
Huawei лишат процессоров для новых смартфонов
Британская компания ARM, занимающаяся созданием и лицензированием ядер для процессоров под современные смартфоны, тоже приостанавливает отношения с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 07:05
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 73 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 72,996 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
Обновлено в 07:19
Политика
На Украине подготовили законопроект об импичменте
По конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление.
Обновлено в 10:46
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Культура
Пермский писатель Алексей Иванов дал интервью Юрию Дудю
Ролик вышел на канале 22 мая 2019 Пермский писатель Алексей Иванов дал интервью Юрию Дудю.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО
Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак
Максим Виторган написал комментарий под высказыванием Ксении Собчак касательно понятия людской доброты.
Обновлено в 09:20
Технологии
Цена зараженного WannaCry и MyDoom ноутбука на аукционе превысила $1 млн
Ноутбук, зараженный шестью знаменитыми вредоносными программами, разыгрывается на публичном аукционе.
Обновлено в 10:19