Наука

На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУJustMedia 02:48

Ученые УрФУ говорят о наступлении на Земле резкого похолодания в будущем. Причиной его является текущее глобальное потепление, которое запускает обратный процесс.
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Математики УрФУ спрогнозировали новый ледниковый период на Земле

Znak.com01:00

Уральские ученые спрогнозировали глобальное похолодание

URA.Ru01:15

Математики: Глобальное потепление приведет к резкому похолоданию

Российская газета03:08

Российские ученые назвали одну из возможных причин глобального похолодания

ТАСС01:59

Грядёт глобальное похолодание: Уральские учёные спрогнозировали катастрофу, которая начнётся с Европы

Царьград03:03

На Земле наступит новый ледниковый период, предупредили математики УрФУ

REGNUM01:55

Учёные предрекли новый Ледниковый период

News.ru03:12
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Происшествия

Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии

Обновлено в 06:47
Политика

Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:17
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено вчера в 11:43
Путешествия

Более миллиона туристов отдохнули в Крыму с начала года

Как отметил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Республики Крым Алексей Черняк, на майских праздниках полуостров посетило много иностранных туристов.
Обновлено в 05:36
Авто

Раскрыта внешность нового Opel Corsa

В Сети появились официальные фотографии нового Opel Corsa.
Обновлено в 06:44
Политика

Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР

Обновлено в 06:35
Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Политика

Кремль отреагировал на идею Зеленского о референдуме

В Кремле назвали желание президента Украины провести референдум по переговорам с Россией внутренним делом соседней страны.
Обновлено в 05:35
Политика

Зеленский пожаловался на президентское кресло

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован рабочим местом главы государства, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:24
Политика

Ветераны попросили Беглова стать кандидатом в губернаторы Петербурга

Представители общественных организаций Санкт-Петербурга обратились к врио градоначальника Северной столицы Александру Беглову с просьбой официально выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах губернатора, которые пройдут осенью.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие

CNBC: США дали две недели на отказ Турции от С-400

Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Анжелика Варум и Леонид Агутин повторили свое свадебное путешествие

Кадры свадебного путешествия звездной пары видела, наверное, вся страна. Они использовали их в клипе Агутина на песню «Половина сердца».
Обновлено в 07:00
Политика

Ляшко назвал назначение Зеленским замглавы СБУ незаконным

Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что назначение президентом Украины Владимиром Зеленским заместителя главы Службы безопасности страны проведено с нарушением закона.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница

Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Общество

Васильева рассказала о дефиците учителей в школах России к 2029 году

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что к 2029 году российским школам будет не хватать 180 тыс. учителей.
Обновлено в 06:18
Политика

Спикер Верховной рады призвал население Украины к новому Майдану

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал население к антиправительственным выступлениям и новому Майдану.
Обновлено в 07:41
Авто

АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross

АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Мать до смерти закормила младенца разведенными сливками

Обновлено в 07:22
Общество

Почти половина россиян признала объективность проверки ЕГЭ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 46% россиян согласны с тем, что проверка единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимыми экспертами является более честной и повышает объективность оценки, сообщили в пресс-службе центра в среду, 22 мая.
Обновлено в 03:03
Политика

Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»

Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:14
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Наука

Ученые рассказали о ночном симптоме-предвестнике рака

Обновлено в 04:47
Спорт

Пловец Колесников попал в больницу и может завершить карьеру

С большой долей вероятности пловцу придется завершить спортивную карьеру. Сейчас Клименту Колесникову 18 лет.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Российские стратегические ракетоносцы пролетели вдоль побережья Аляски

Обновлено вчера в 08:59
Кино

Вышел новый трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»

На ютьюб-канале кинокомпании Focus Features появился новый трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон».
Обновлено вчера в 11:00
Экономика

Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр

Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Авто

Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera

Всего Aston Martin планирует выпустить 50 экземпляров «джеймсбондовского» DBS Superleggera.
Обновлено в 06:15
Культура

Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана

Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
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