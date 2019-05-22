На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУJustMedia 02:48

Ученые УрФУ говорят о наступлении на Земле резкого похолодания в будущем. Причиной его является текущее глобальное потепление, которое запускает обратный процесс.

Политика Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.

Кино Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).

Путешествия Более миллиона туристов отдохнули в Крыму с начала года Как отметил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Республики Крым Алексей Черняк, на майских праздниках полуостров посетило много иностранных туристов.

Авто Раскрыта внешность нового Opel Corsa В Сети появились официальные фотографии нового Opel Corsa.

Политика Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта» Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.

Общество В США разрешили пускать умерших людей на удобрения Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.

Политика Кремль отреагировал на идею Зеленского о референдуме В Кремле назвали желание президента Украины провести референдум по переговорам с Россией внутренним делом соседней страны.

Политика Зеленский пожаловался на президентское кресло Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован рабочим местом главы государства, сообщает ТАСС.

Политика Ветераны попросили Беглова стать кандидатом в губернаторы Петербурга Представители общественных организаций Санкт-Петербурга обратились к врио градоначальника Северной столицы Александру Беглову с просьбой официально выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах губернатора, которые пройдут осенью.

Шоу-бизнес Анжелика Варум и Леонид Агутин повторили свое свадебное путешествие Кадры свадебного путешествия звездной пары видела, наверное, вся страна. Они использовали их в клипе Агутина на песню «Половина сердца».

Политика Ляшко назвал назначение Зеленским замглавы СБУ незаконным Лидер парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что назначение президентом Украины Владимиром Зеленским заместителя главы Службы безопасности страны проведено с нарушением закона.

Шоу-бизнес На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.

Общество Васильева рассказала о дефиците учителей в школах России к 2029 году Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что к 2029 году российским школам будет не хватать 180 тыс. учителей.

Политика Спикер Верховной рады призвал население Украины к новому Майдану Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал население к антиправительственным выступлениям и новому Майдану.

Авто АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.

Общество Почти половина россиян признала объективность проверки ЕГЭ Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 46% россиян согласны с тем, что проверка единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимыми экспертами является более честной и повышает объективность оценки, сообщили в пресс-службе центра в среду, 22 мая.

Политика Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника» Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.

Экономика Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов» Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.

Спорт Пловец Колесников попал в больницу и может завершить карьеру С большой долей вероятности пловцу придется завершить спортивную карьеру. Сейчас Клименту Колесникову 18 лет.

Кино Вышел новый трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон» На ютьюб-канале кинокомпании Focus Features появился новый трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон».

Экономика Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.

Авто Aston Martin показал джеймсбондовскую версию DBS Superleggera Всего Aston Martin планирует выпустить 50 экземпляров «джеймсбондовского» DBS Superleggera.

Культура Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети» С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.