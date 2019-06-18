Общество

На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в КрымуРИА Новости 17:35

Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей. Мероприятие было посвящено пятой годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав России.
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Читатели британской газеты Daily Mail
 восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Известия12:03

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На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму

РИА Новости17:35

Daily Mail (Великобритания): сотни морских офицеров с нарядно одетыми дамами приняли участие в ежегодном Севастопольском балу, посвященном пятой годовщине возвращения Крыма в Россию (Daily Mail)

ИноСМИ09:09

На Западе обиделись на «своих толстух» и восхитились красотой россиянок на балу

Life.ru13:35

Участницы Севастопольского бала офицеров привели в восторг мужчин на Западе

ФАН13:16

На Западе восхитились красотой россиянок на Севастопольском бале

Газета.Ru12:44

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Известия12:03

На Западе восхитились красотой крымских девушек

Российская газета14:11
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Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко

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«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал

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Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом»

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Армия и оружие

Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ

Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57

Обновлено в 19:32
Спорт

Экс-президент UEFA Платини освобожден из-под стражи

Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Мишель Платини вышел на свободу во Франции.
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Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Экономика

Глава Банка Англии: создание криптовалюты Facebook потребует жесткого регулирования

Глава Банка Англии Марк Карни прокомментировал планы Facebook, который намерен в 2020 году запустить криптовалюту Libra.
Обновлено в 20:04
Общество

Курортный сбор могут распространить на частный сектор

Российских граждан, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор за каждого остановившегося постояльца.
Обновлено в 18:33
ЖКХ

Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт

Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32
Политика

Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами

Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.
Обновлено в 10:18
Политика

Волкер заявил о намерении Украины купить военную технику у США

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в ходе слушаний в комитете сената по иностранным делам заявил, что украинские власти намерены купить оружие у Соединённых Штатов.
Обновлено в 19:00
Наука

Ученые рассказали о загрязнении рек антибиотиками

Обновлено 16 июня в 06:59
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Политика

В ДНР гарантировали Зеленскому безопасность во время поездки в Донецк

Замкомандующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот захочет совершить визит в Донецк.
Обновлено в 14:53
Происшествия

В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 20:14
Политика

Пушков пояснил слова Меркель об условиях возвращения России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях, которые должны быть выполнены для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 19:45
Политика

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Общество

Российские IT-специалисты больше не спешат уезжать за рубеж

Россияне с экспертными знаниями и навыками в сфере digital меньше стремятся уехать на работу за рубеж, чем их иностранные коллеги: 58% против 67%.
Обновлено в 18:00
Энергетика

Польша потребует компенсацию от РФ из-за грязной нефти в «Дружбе»

Польский концерн Orlen потребует от России компенсацию за убытки из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Происшествия

На востоке Лондона убили россиянина

На востоке Лондона убили 34-летнего россиянина Глеба Жебровского.
Обновлено в 20:15
Политика

В МВД пообещали наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Руководство МВД намерено жестко наказывать своих сотрудников, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено в 18:23
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России

Обновлено в 03:49
Политика

Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело

«Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.
Обновлено в 15:31
Игры

Фирменный геймпад Google Stadia уже можно предзаказать

Компания Google начала принимать предзаказы на фирменный геймпад для потокового сервиса Stadia, хотя сам проект стартует только в ноябре.
Обновлено в 16:40
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Происшествия

В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП с автобусом

В Тосненском районе Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с иномаркой. Пострадали пять пассажиров автобуса.
Обновлено в 14:07
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