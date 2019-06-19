На Западе восхитились красотой россиянок на балу в КрымуИзвестия вчера в 12:03

с чего всё началось

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Экономика Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.

Общество В Свердловской области жители на свои деньги отремонтировали мост "Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области организована доследственная проверка по информации о возможной халатности со стороны должностных лиц администрации Серовского городского округа относительно не проведения ремонтных работ моста через реку Каква, соединяющего город Серов и посёлок Чкаловский", – говорится в сообщении СУСК.

Экономика В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Теннис Шарапова победила в первом матче после 4,5-месячной паузы Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Мальорке.

ЖКХ Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).

Шоу-бизнес Наследники Алибасова нервничают и спорят при живом продюсере Как отмечала недавно подруга Алибасова Лена Ленина, недвижимость продюсера его сыну придется делить с новоявленной сестрой, чего он делать, как пишет кр.ru, делать не хочет.

Происшествия Один человек погиб в драке у станции метро на востоке Москвы Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео, которое разместили на канале Минобороны России на YouTube.

Энергетика Правительство прояснило ситуацию с ценами на бензин Правительство пояснило, что статистика Росстата по росту цен на бензин на 17% относится к оптовым ценам, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Экономика Правительство РФ выделит 466 млн рублей на пункт пропуска Кани-Курган Для организации в Амурской области работы автомобильного пункта пропуска Кани-Курган через границу России с КНР министерству транспорта РФ выделят 466 миллионов рублей из правительственного резервного фонда.

Общество В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.

Экономика Baring Vostok признал потерю контроля над банком «Восточный» Baring Vostok отозвали иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке в пользу «рейдеров», прокомментировал представитель Baring Vostok 18 июня, – тех, кто отправил за решетку невиновных людей.

Авто Lexus представил обновленный GX Компания Lexus представила обновленный внедорожник GX 2020 модельного года.

Происшествия В Кемерово приземлился самолет НАТО В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.

Общество Промсвязьбанк сообщил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева В ходе проверки выяснилось, что арестованные картины сняли с экспозиции, и их местонахождение не установлено, сообщили РБК в банке.

Авто В России отзывают 1,3 тысячи автомобилей Audi Как говорится в сообщении на сайте регулятора, отзыву подлежат 1 323 автомобиля Audi A3, реализованных в период с 2016 года по 2019 годы.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.

Политика В Нидерландах назовут имена четырёх фигурантов дела о сбитом МН17 Международная следственная группа в Нидерландах объявит 19 июня имена первых четырёх фигурантов дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Общество ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.

Происшествия Все цыгане покинули Чемодановку Сергей Фадеев, являющийся главой Чемодановского сельсовета, сообщил о том, что все цыгане добровольно покинули территорию села Чемодановка, располагающегося рядом с Пензой.

Происшествия Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».

Здоровье Жители Красноярска подышали сероводородом и пылью В минэкологии края подвели итоги мониторинга качества воздуха в Красноярске с 10 по 16 июня.