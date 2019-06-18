На Западе восхитились красотой россиянок на балу в КрымуИзвестия 12:03

с чего всё началось

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Политика Венский арбитраж получил право работать в России Венский международный арбитражный центр (VIAC) получил право начать работу в России, получив положительную рекомендацию от Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте, сообщил замминистра юстиции Денис Новак.

Происшествия Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.

Армия и оружие Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Шоу-бизнес Актриса Анастасия Макеева вышла замуж за обеспеченного юриста Актриса Анастасия Макеева в январе 2019 года впервые призналась, что тайно вышла замуж.

Политика Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по «Северному потоку — 2» Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности Украины, речь в частности шла о проекте "Северный поток — 2".

Общество Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ в Астрахани проверит комиссия Конфликтная комиссия проверит в полном объеме работы астраханских школьников, которые на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по профильной математике получили нулевые баллы из-за неправильного оформления.

Происшествия Кокорина и Мамаева повезут в колонию на поезде Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые были приговорены к 18 и 17 месяцам тюрьмы соответственно по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, скорее всего, будут отправлены из следственного изолятора временного содержания в колонию железнодорожным транспортом.

Транспорт Власти Петербурга планируют закупить до 2025 года 500 новых трамваев Правительство Санкт-Петербурга планирует в течение пяти лет выделить из городского бюджета средства на закупку 500 новых трамваев, сообщил журналистам врио губернатора Александр Беглов.

Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит "Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.

Экономика Минтруд назвал регионы с самыми большими пенсиями в России «По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, средний размер пенсии в целом по РФ по состоянию на 1 января 2019 года составил 14 тыс. 825 рублей, при этом наибольший ее размер отмечается в Дальневосточном федеральном округе (16 тыс. 534 рубля), наименьший в Южном (13 тыс. 564 рубля) и Северо-Кавказском (12 тыс. 865 рублей) федеральных округах», – сообщается на сайте Минтруда.

Общество Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.

Экономика Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2019 года Госдума приняла в первом чтении проект поправок в бюджет 2019 года.

Политика Власти Украины намерены возвращать Донбасс «информационным оружием» Лидер пропрезидентской украинской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что в условиях "гибридной войны" информационное оружие является гораздо страшнее и действеннее пушек и снарядов, поэтому возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса нужно будет этим же оружием.

Футбол Адвокат Мишеля Платини описал его допрос Уильям Бурдон, адвокат бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, заявил, что функционера не арестовали.

Политика МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками Официальный представитель руководящих «верхов» Министерства внутренних дел России сообщил о разрабатываемых мерах по ужесточению ответственности своих сотрудников за фальсификации в рамках уголовных дел, связанных с наркотиками, сообщает «Российская газета».

Происшествия Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане Все цыгане покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали.

Футбол БАТЭ сыграет с «Пястом» в Лиге чемпионов УЕФА провел жеребьевку первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Белорусский БАТЭ встретится с польским "Пястом".

Общество Кабмин одобрил привязку госномеров к регистрации автовладельца Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, согласно которому автомобилю будут присваивать госномера региона регистрации его владельца.

Политика Украина намерена снять транспортную блокаду с Донбасса Отмечается, что в таком случае в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40 процентов от уровня 2016 года, железной руды — 30 процентов, черных металлов — 15 процентов.

Политика Трамп сменил и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.

Спорт В Чувашии заявили об отсутствии фактов применения спортсменами допинга По словам Богаратова, в Чувашии проводится большой объём профилактической работы в части применения допинга и нарушения антидопинговых процедур.

Здоровье В прошлом году 671 человек умер от рака в Орловской области В прошлом году 671 человек скончался от рака. Причем 50 % из них до момента смерти не были зарегистрированы как онкобольные.

Игры Nintendo выпустит мобильную Dr. Mario World 10 июля 10 июля компания Nintendo выпустит долгожданную мобильную версию Dr. Mario World.

Авто В России отзывают 1,3 тысячи автомобилей Audi Как говорится в сообщении на сайте регулятора, отзыву подлежат 1 323 автомобиля Audi A3, реализованных в период с 2016 года по 2019 годы.

Технологии Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси» «Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.

Политика Трамп пообещал депортировать миллионы нелегальных мигрантов Уже через неделю из США выдворят миллионы нелегальных мигрантов. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп 18 июня у себя в Twitter.