На Западе восхитились красотой россиянок на балу в КрымуИзвестия 12:03

с чего всё началось

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Армия и оружие В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта "Новый порядок установит единый для всех выпускников (и военных училищ, и гражданских вузов) срок для получения очередного звания: два года", - говорится в сообщении.

Политика Трамп официально начал предвыборную кампанию Президент Дональд Трамп официально начал подготовку к выборам 2020 года встречей со своими сторонниками в городе Орландо, штат Флорида, сообщило в среду агентство Associated Press.

Общество В Крыму создали первый взвод туристической полиции Первый взвод туристической полиции создан в крымской Ялте, его основная задача - патрулирование мест массового пребывания отдыхающих, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления МВД.

Происшествия Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово.

Политика Украину призвали покупать оружие у США Украина должна приобретать оружие и военную технику у США, заявил американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Происшествия В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21 В Японии число пострадавших в результате последствий землетрясения, по последним данным, возросло до 21. Об этом информирует телеканал NHK.

Происшествия В Лондоне убили россиянина Глеба Стального Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.

Происшествия Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.

Шоу-бизнес Алибасов дал первое после своего отравления интервью Продюсер и музыкант Бари Алибасов дал первое после своего отравления интервью.

Общество Путин подписал закон об упрощении кадастровых работ Как говорится в пояснительной записке к документу, федеральный закон направлен на упрощение процедуры выполнения комплексных кадастровых работ.

Общество Виновника лесных пожаров в Калифорнии оштрафуют на $1 млрд Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric, которую ранее признали ответственной за крупнейший в истории штата Калифорния лесной пожар, выплатит штраф в размере $1 млрд, сообщает агентство Associated Press.

Армия и оружие Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Политика При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.

Экономика ООН предсказала сокращение населения России до 100 миллионов человек По докладу, к 2050 году численность населения Земли составит 9,7 миллиарда человек, а к 2100 году — 10,8 миллиарда.

Авто Объявлены цены на обновленный Subaru Outback Российские дилеры Subaru начали приема заказов на обновленный универсал повышенной проходимости Subaru Outback 2019 модельного года.

Экономика Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent) В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.

Общество Предложение убрать клетки из судов шокировало главного пристава Москвы Предложение убрать клетки или «аквариумы» для подсудимых стало «шоком» для Службы судебных приставов.

Экономика Медведев предложил адресно увеличить детские пособия "Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.

Шоу-бизнес Кристина Асмус показала фото с голой грудью Недавно в Сети появился тизерный трейлер будущей картины. Поклонники обратили внимание на пикантный кадр, где звезда предстала топлес.

Политика В МВД пообещали наказывать сотрудников за провокации с наркотиками Руководство МВД намерено жестко наказывать своих сотрудников, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.

Космос Астронавт NASA Кристина Кох показала снимки Южного сияния из космоса Астронавт NASA Кристина Кох запечатлела Аврору Аустралис или Южное сияние с борта МКС, после чего поделилась захватывающими снимками в Сети.

Политика Украина собралась снова пустить поезда в Донбасс Правительство Украины приняло стратегию «Украинской железной дороги» до 2023 года, документом предусматривается восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом, сообщают украинские СМИ.

Наука Физики рассказали, как пожарить идеальные блинчики Ученые из Новой Зеландии и Франции разработали технологию, при соблюдении которой блины получаются идеально плоскими.