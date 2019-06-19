На Западе восхитились красотой россиянок на балу в КрымуИзвестия вчера в 12:03

с чего всё началось

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Наука Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.

Политика Меркель стало плохо на встрече с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Происшествия Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке "Пожар локализован в 15.58 (08.58 мск), площадь - 300 квадратных метров, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Политика В Голландии назвали имена возможных фигурантов дела MH17 Голландский телеканал NPO 2 опубликовал сюжет, в котором перечислил имена тех, кто якобы виноват в крушении малайзийского Boeing в Донбассе пять лет назад.

Происшествия Молодой человек осквернил памятник Ленину в Приморье Молодой человек осквернил памятник Ленину в поселке Пограничный в Приморском крае.

Общество Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток За нарушение правил рыболовства при вылове животных, которые находятся сейчас в центре адаптации в бухте Средней в Приморье, Сочинский дельфинарий должен заплатить 37 млн 600 тысяч рублей, передает «Интерфакс».

Общество Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.

Происшествия 17 человек пострадали в ДТП с автобусом под Краснодаром В результате пострадали по меньшей мере 17 человек. Автобус следовал из Ахтырского в Краснодар.

Общество ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.

Культура Анастасия Миронова о том, почему иностранцы экранизируют наши трагедии лучше Неслучайно еще одна достойная экранизация "Идиота" вновь была сделана Вайдой совместно с Японией — страной, которая сохранила преемственность старой культуры.

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Происшествия В Лондоне убили россиянина Глеба Стального Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.

Спорт Платини освободили из-под стражи Ранее экс-президента УЕФА доставили в полицейский участок в Нантерре под Парижем.

Технологии «Мегафон» запустил платформу для поиска пропавших людей Система, разработанная и протестированная совместно с МВД и «Лиза Алерт» в марте, позволяет сократить время на поиск свидетелей и упростить задачу спасательных служб.

Авто Скованные одной цепью: новая разводка на дорогах Мошенники додумались скрепить ручки дверей двух автомобилей цепью с замком, оставив владельцам машин записку с требованием о переводе денег на электронный счет.

Шоу-бизнес Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".

Хоккей «Сент-Луис» сделал квалификационное предложение о контракте Барбашеву Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" сделал квалификационное предложение о контракте российскому форварду Ивану Барбашеву, заявил генеральный менеджер клуба Дуг Армстронг.

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Наука Чубайсу придётся отказаться от своей затеи Через три года после наполнения озера до максимального уровня начнётся понижение температуры воздуха в Австралии.