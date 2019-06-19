Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в КрымуИзвестия вчера в 12:03

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
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Читатели британской газеты Daily Mail
 восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Известиявчера в 12:03

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В соцсетях объяснили, почему иностранцы восхищаются русскими девушками

URA.Ru00:23

Красота россиянок в Крыму привела Запад в восторг

Газета.Ruвчера в 20:25

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Известиявчера в 12:03

На Западе обиделись на «своих толстух» и восхитились красотой россиянок на балу

Life.ruвчера в 13:35

Участницы Севастопольского бала офицеров привели в восторг мужчин на Западе

ФАНвчера в 13:16

На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму

РИА Новостивчера в 17:35

Daily Mail (Великобритания): сотни морских офицеров с нарядно одетыми дамами приняли участие в ежегодном Севастопольском балу, посвященном пятой годовщине возвращения Крыма в Россию (Daily Mail)

ИноСМИвчера в 09:09
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Станция метро «Невский проспект» погрузилась во тьму

На станции петербургского метрополитена «Невский проспект» отключили свет.
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Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
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Происшествия

Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке

"Пожар локализован в 15.58 (08.58 мск), площадь - 300 квадратных метров, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
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Политика

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Происшествия

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Общество

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Обновлено в 01:25
Общество

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Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

17 человек пострадали в ДТП с автобусом под Краснодаром

В результате пострадали по меньшей мере 17 человек. Автобус следовал из Ахтырского в Краснодар.
Обновлено в 02:10
Общество

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Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
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Культура

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Неслучайно еще одна достойная экранизация "Идиота" вновь была сделана Вайдой совместно с Японией — страной, которая сохранила преемственность старой культуры.
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Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
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Общество

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Происшествия

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Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Спорт

Платини освободили из-под стражи

Ранее экс-президента УЕФА доставили в полицейский участок в Нантерре под Парижем.
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Технологии

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Система, разработанная и протестированная совместно с МВД и «Лиза Алерт» в марте, позволяет сократить время на поиск свидетелей и упростить задачу спасательных служб.
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Авто

Скованные одной цепью: новая разводка на дорогах

Мошенники додумались скрепить ручки дверей двух автомобилей цепью с замком, оставив владельцам машин записку с требованием о переводе денег на электронный счет.
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Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" сделал квалификационное предложение о контракте российскому форварду Ивану Барбашеву, заявил генеральный менеджер клуба Дуг Армстронг.
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57

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Футбол

Сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой на Кубке Америки

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Происшествия

В Москве произошла массовая драка

В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
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Ксения Бородина высказалась о брачных контрактах

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Политика

Власти Украины намерены возвращать Донбасс «информационным оружием»

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Происшествия

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Чубайсу придётся отказаться от своей затеи

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Раздельный сбор мусора в Москве стартует досрочно с 2020 года

Власти Москвы досрочно начнут масштабное внедрение раздельного сбора отходов в столице с января 2020 года.
Обновлено вчера в 11:56
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