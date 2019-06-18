На Западе восхитились красотой россиянок на Севастопольском балеГазета.Ru 12:44

Американское издание Daily Mail опубликовало материал, посвященный ежегодному Севастопольскому балу офицеров, который вызвал активное обсуждение в Сети. Об этом сообщает РИА "Новости".

На Западе восхитились красотой россиянок на Севастопольском бале

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