Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на Севастопольском балеГазета.Ru 12:44
Американское издание Daily Mail опубликовало материал, посвященный ежегодному Севастопольскому балу офицеров, который вызвал активное обсуждение в Сети. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:51, Вашингтон
Космос
Россия планирует создать сверхтяжелую ракету без зарубежного участия
Россия будет создавать ракету-носитель сверхтяжелого класса без участия зарубежных стран, заявил заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев на Международном аэрокосмическом салоне "Ле-Бурже — 2019" во вторник.
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По информации казанского сайта «Реальное время», испанский клуб ведет активные переговоры по трансферу лучшего бомбардира чемпионата России.
Обновлено в 08:16
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С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева
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Экономика
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Несколько российских банков стали требовать от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке, выяснил «Коммерсантъ».
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Общество
Стройплощадку архангельского технопарка «Шиес» открыли для посетителей
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Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией
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Обновлено в 10:41
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Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа может помочь Киеву в восстановлении Донбасса.
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Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Россия поставит США самолёты-амфибии Бе-200
В 2020–2021 году Россия планирует поставить в США десять самолётов-амфибий Бе-200.
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Спорт
Женская сборная России по волейболу проиграла США в Лиге наций
В 2018 году женская команда России по волейболу заняла восьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не вышла в финальную часть турнира.
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Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Музыка
У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления
С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
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Футбол
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"Карабах" узнал, с кем сыграет в квалификации Лиги чемпионов >> По итогам жеребьевки, прошедшей в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), "Нефтчи" в первом квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с молдавским клубом "Сперанца".
Обновлено в 11:11
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Футбол
Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник, 19 августа
Дерби Спартак - ЦСКА пройдет 19 августа. Матч состоится в понедельник в 20:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:49
Политика
Меркель назвала условия снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
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Экономика
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В прогнозе сказано, что к 2070 году населения России по ряду причин резко сократится до 100 млн человек.В оптимистичном варианте РФ предрекают рост численности населения до 160 млн человек.
Обновлено в 06:12
Политика
Филарет открыто признал неканоничность «новой церкви» Украины
Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей.
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, с чего начнет свой первый разговор с Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:51
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Энергетика
Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%
Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
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Авто
Появились первые фотографии нового Renault Captur без камуфляжа
Помимо фото Renault Captur без камуфляжа, были названы и некоторые характеристики.
Обновлено в 09:46
Экономика
Российский рис начал заканчиваться
«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.
Обновлено в 12:38