Политика
National Interest оценил военно-морской парад в ПетербургеРИА Новости вчера в 19:03
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России. Как отмечается в статье, на этом параде Россия продемонстрировала всю мощь стремительно меняющегося состава Военно-морского флота.
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Футбол
Шунин показал повреждения после фола Понсе
Вратарь «Динамо» Антон Шунин после ничьей со «Спартаком» (0:0) в матче РПЛ продемонстрировал последствия фола со стороны нападающего красно-белых Эсекиэля Понсе.
Обновлено вчера в 23:18
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Вашингтоне
Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Петера Гоёвчика в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 22:49
Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 20:54
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
МВД сообщило о 600 задержанных на акции протеста в Москве
На несогласованной акции протеста в Москве задержали 600 человек, сообщает московское управление МВД.
Обновлено вчера в 11:32
Футбол
Малком оценил свой дебют за «Зенит» и уровень чемпионата России
Новичок «Зенита» Малком поделился своими впечатлениями от первого матча за команду.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу
«В решении газового вопроса (для Украины) есть один путь — договариваться с РФ», — написал председатель политсовета партии.
Обновлено вчера в 12:38
Армия и оружие
Под Дамаском восстановлено крупное пищевое предприятие
Предприятие расположено в городке Сабура к западу от Дамаска и является одним из крупнейших в стране.
Обновлено 01 августа в 18:00
Армия и оружие
Госдеп приветствовал соглашение о прекращении огня в Идлибе
По словам Ортэгус, «США приветствуют известие о том, что на северо-западе Сирии объявлено прекращение огня», а также «высоко ценят усилия Турции и России, работающих вместе над восстановлением перемирия, о котором они договорились в Сочи в сентябре 2018 года», передает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге
В ночь на 4 августа на юго-западе Москвы в результате ДТП погибли два человека.
Обновлено в 00:29
Авто
Новые фотографии Renault Talisman появились в Сети
Возможно, автомобиль появится уже нынешней осенью – рестайлинговая версия призвана возродить его продажи.
Обновлено вчера в 08:48
Здоровье
Ученые выяснили, какие болезни чаще «преследуют» родившихся зимой
Исследователи из Университета Кардиффа считают, что люди, появившиеся на свет зимой или осенью, больше подвержены психическим заболеваниям.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
В результате стрельбы в Техасе погибли несколько человек
Обновлено вчера в 15:35
Финансы
Южнокорейская вона обновила многомесячные минимумы
Курс воны к доллару опустился до минимума с декабря 2016 года, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Медведев прокомментировал протесты Японии из-за посещения Курил
Принадлежащий южной группе Большой гряды Курильских островов Итуруп является территорией России, поэтому протесты японских властей в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у российского правительства.
Обновлено 02 августа в 05:09
Происшествия
СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 08:30
Армия и оружие
Власти Бразилии прагматически отнеслись к получению статуса ключевого союзника США
Обретение Бразилией статуса ключевого союзника США за пределам НАТО не имеет идеологической подоплеки и рассматривается властями южноамериканской республики с прагматической точки зрения.
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено вчера в 04:00
Космос
Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера
Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.
Обновлено 02 августа в 06:56
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено 02 августа в 09:52
Наука
В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны
Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
В Японии женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола
Пожилая женщина, посещавшая ранее Демократическую республику Конго (ДРК), госпитализирована в Японии с подозрением на заражение вирусом Эбола.
Обновлено в 00:36
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено вчера в 11:05
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки
Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал ниже критической отметки и на данный момент составляет 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
Военный беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет, сообщили журналистам в Минобороны.
Обновлено вчера в 15:19
Автоспорт
Макс Ферстаппен стал 100-м гонщиком в истории, кто выиграл поул
Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл поул-позишн и одновременно вошел в историю, как 100-й человек, который смог это сделать.
Обновлено вчера в 10:16
Экономика
Минфин США просит американский суд отклонить иск Дерипаски
Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.
Обновлено 02 августа в 22:21