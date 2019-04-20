Экономика
На Ялтинском форуме заключили контракты на 215 миллиардов рублейРИА Новости 08:04
Общая сумма соглашений, заключенных в рамках Ялтинского международного экономического форума, составила 215 миллиардов рублей, сообщил сопредседатель оргкомитета форума, глава Крыма Сергей Аксенов.
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CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
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Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
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Авто
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Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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Футбол
«Ювентус» восьмой раз подряд стал чемпионом Италии
Футболисты «Ювентуса» обыграли «Фиорентину» со счетом 2:1 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии.
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Политика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
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Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
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Обновлено в 12:51
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
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Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш
Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
«Зенит» назвал состав на матч с «Краснодаром»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» назвал стартовый состав на гостевой матч 24 тура чемпионата российской Премьер-лиги против «Краснодара» в субботу, 20 апреля.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
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Армия и оружие
Корабль Черноморского флота сломался в ходе учений
18 апреля 2019 года при возвращении в пункт базирования после проведения комплексных корабельных учений у большого десантного корабля «Цезарь Куников» Черноморского флота возникла техническая неисправность с рулевым устройством, — сообщает ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
Обновлено вчера в 11:01
Наука
Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток
Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам
В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Политика
Порошенко в «день тишины» обратился к избирателям
Напомним, в «день тишины» запрещена предвыборная агитация, но оба кандидата смогли обойти запрет – на канале «1+1» весь день показывают шоу и фильмы Владимира Зеленского, а Порошенко пользуется тем, что телеканалам разрешено транслировать события с его участием при исполнении им президентских обязанностей.
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Культура
В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен
В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.
Обновлено в 02:10
Спорт
Масару на льду и кимоно Щербаковой. Как прошло шоу Тутберидзе
В Краснодаре состоялась премьера шоу "Чемпионы на льду", в котором приняли участие спортсмены группы Этери Тутберидзе и приглашенные гости.
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Игры
Британские игроки досрочно получили копии Mortal Kombat 11
Обновлено в 10:15
Политика
Юнкер не исключил, что Меркель может занять руководящий пост в ЕС
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью медиа-группе Funke выразил мнение, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может занять руководящий пост на европейском уровне.
Обновлено в 13:46
Армия и оружие
В Ливии заявили о тяжелых боях под Триполи
Ожесточенные бои с применением авиации идут на подступах к ливийской столице Триполи, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари.
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