Экономика
На Ялтинском форуме заключили контракты на 215 миллиардов рублейРИА Новости 08:04
Общая сумма соглашений, заключенных в рамках Ялтинского международного экономического форума, составила 215 миллиардов рублей, сообщил сопредседатель оргкомитета форума, глава Крыма Сергей Аксенов.
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Вика Цыганова припомнила Алле Пугачевой фразу о «королеве плебеев»
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Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
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Футбол
Локомотив — ЦСКА 1:1 (Перерыв)
Сегодня, 20 апреля, в 19:00 мск на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА.
Обновлено в 09:00
Происшествия
«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря
Обновлено в 11:44
Хоккей
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Впервые в истории НХЛ оба победителя конференций прекратили борьбу в Кубке Стэнли уже в первом раунде.
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Кино
«ВКонтакте» на 15 минут заблокирует половину пользователей
Флешмоб назван «щелчок Таноса». Половина пользователей «превратится в прах», а точнее будет заблокирована.
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Политика
Лавров призвал Украину уважать после выборов международное право
Глава МИД России Сергей Лавров призвал политиков Украины, которые придут к власти после выборов, уважать международные обязательства и международное право.
Обновлено в 11:30
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Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин отметил, что внешние факторы отвлекают игроков от футбола, а также предположил, клубы каких европейских чемпионатов могли бы быть заинтересованы в его услугах.
Обновлено в 03:53
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CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
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Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Общество
У берегов полуострова Таймыр нашли затонувшую немецкую подлодку
У берегов полуострова Таймыр обнаружили немецкую подводную лодку времён Великой Отечественной войны.
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Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
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Авто
УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей
Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
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