Экономика

На Ялтинском форуме заключили 102 соглашения на сумму 215 млрд рублейТАСС 08:04

Более 100 соглашений на сумму 215 млрд рублей заключили по итогам V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Об этом сообщил журналистам в субботу глава Крыма Сергей Аксенов. Аксенов уточнил, что соглашения заключены по различным направлениям.
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