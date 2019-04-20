Экономика
На Ялтинском форуме заключили 102 соглашения на сумму 215 млрд рублейТАСС 08:04
Более 100 соглашений на сумму 215 млрд рублей заключили по итогам V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Об этом сообщил журналистам в субботу глава Крыма Сергей Аксенов. Аксенов уточнил, что соглашения заключены по различным направлениям.
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Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских силовиков вечером в пятницу подорвалась на своих минах при попытке выдвинуться в направлении села Октябрь на юге провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено вчера в 15:19
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Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
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Обновлено вчера в 12:23
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
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Российским морякам подбросили 9,5 тонн кокаина
Напомним, 31 января 2019 года полиция в столице Кабо-Верде арестовала 11 российских моряков после того, как нашла на борту 9,5 тонн кокаина.
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Буря на юге США унесла жизни пяти человек
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В ВСУ прокомментировали слова Зеленского про повстанцев в ЛНР и ДНР
Вооруженные силы Украины отреагировали на слова кандидата в президенты страны Владимира Зеленского про повстанцев самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Донбассе.
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В центре Кабула произошли взрыв и стрельба
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В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
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В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске
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Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%
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