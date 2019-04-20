Экономика
На Ялтинском форуме заключены соглашения на 215 млрд рублейРоссийская газета вчера в 11:08
Между участниками пятого Ялтинского международного экономического форума подписано 102 соглашения и меморандума на общую сумму 215 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать 1730 рабочих мест, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам ЯМЭФ-2019.
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