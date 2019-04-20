Экономика
Участники ЯМЭФ заключили соглашения на общую сумму 215 млрд рублейRT на русском вчера в 08:52
Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) заключили 102 инвестиционных соглашения на общую сумму 215 млрд рублей, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
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Политика
Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского, попавшую в базу «Миротворца»
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Политика
Второй тур выборов президента начался на Украине
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Кедми рассказал об отставании США от России в военной сфере
По словам политолога, в Вашингтоне пугают развитием военных технологий России и способностью Москвы в ближайшем времени опередить США в этой сфере.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
В Украине сегодня выбирают президента
В воскресенье, 21 апреля, в Украине проходят выборы президента страны. В восемь часов утра избирательные участки начали свою работу.
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Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Происшествия
Число жертв взрывов в Шри-Ланке достигло 160
Обновлено в 03:11
Политика
Пьяный украинец повеселился на избирательном участке на Украине
В Днепропетровской области пьяный мужчина в шутку демонстративно бросил рюкзак на пол на избирательном участке и заявил, что там находится бомба.
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Технологии
«Гуманоиды атакуют»: Раскрыт очередной зверский план конца света
По мнению специалистов, именно инопланетяне каким-то таинственным оружием приближают конец света на Земле — уровень мирового океана из-за таяния льдов возрастет.
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Православные отмечают Вербное воскресенье
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Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
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Николай Писарев: «Теперь „Зенит“ уже точно никто не догонит»
Во втором тайме "Локомотив" имел преимущество, провел несколько опасных атак.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
В ДНР заявили о гибели семерых украинских военных при попытке прорыва
Обновлено вчера в 10:17
Наука
Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью
Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
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Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Футбол
Как «Ювентус» с Роналду выиграл чемпионство и отпраздновал победу
«Ювентус» в восьмой раз подряд выиграл золото Серии А. Чтобы оформить чемпионство, команде Массимилиано Аллегри, достаточно было не проиграть дома «Фиорентине».
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
В Японии автобус наехал на толпу пешеходов
Муниципальный автобус в воскресенье, 21 апреля, врезался в группу пешеходов в крупном японском портовом городе Кобе на острове Хонсю, сообщает Kyodo.
Обновлено в 03:17
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Общество
«Не бойтесь, что вас назовут колхозниками»: шесть модных вещей, которые спасут от грязной весны
Обновлено в 03:12
Политика
Порошенко в день тишины заявил о своей победе
Президент Украины Петр Порошенко в день тишины выступил с речью в Виннице, в ходе которой призвал избирателей отложить все дела и проголосовать на выборах.
Обновлено вчера в 16:12
Здоровье
В Саранске двухлетняя девочка отравилась средством для чистки труб
Даша добралась до покупок и, открыв крышку пластиковой бутылки с надписью "Крот", она попробовала средство для чистки труб.
Обновлено в 03:17
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Окружные избирательные комиссии в Мариуполе охраняют военные на бронетехнике, сообщает Hromadske.Radio Как пояснили сами военнослужащие журналисту, окружная комиссия является важным объектом, для ее охраны и нужен такой патруль.
Обновлено в 03:31
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Авто
На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Общество
МВД предложило запретить социальную реабилитацию наркоманов в организациях без лицензии
МВД считает нужным прекратить разделять реабилитацию больных наркоманией на социальную и медицинскую.
Обновлено в 03:29
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Обновлено 19 апреля в 11:53
Культура
Датский фильм «Счастливчик Пер» стал победителем IX международного кинофестиваля в Пекине
Фильм Lykke-Per ("Счастливчик Пер", 2018) датского режиссера Билле Аугуста завоевал главный приз IX Пекинского международного кинофестиваля (ПМКФ) - премию "Тяньтань" ("Храм неба"), за которую боролись 14 кинокартин.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Обновлено вчера в 11:32
Спорт
Лыжник Устюгов сделал предложение лыжнице Соболевой
Российский лыжник Сергей Устюгов сделал предложение лыжнице Елене Соболевой. Пара состоит в отношениях несколько лет.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23