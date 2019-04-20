Экономика

Участники ЯМЭФ заключили соглашения на общую сумму 215 млрд рублейRT на русском вчера в 08:52

Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) заключили 102 инвестиционных соглашения на общую сумму 215 млрд рублей, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
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На ЯМЭФ подписали больше 100 соглашений на 215 миллиардов рублей

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Участники ЯМЭФ заключили соглашения на общую сумму 215 млрд рублей

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Юбилейный ЯМЭФ: общая сумма соглашений составила 215 млрд руб

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На Ялтинском форуме заключили контракты на 215 миллиардов рублей

РИА Новостивчера в 08:04

Более 1700 рабочих мест появится в Крыму благодаря подписанным на ЯМЭФ соглашениям

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Соглашения на общую сумму 215 млрд рублей заключили на ЯМЭФ-2019

ИА Крыминформвчера в 07:46
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Украинский и российский политик, предприниматель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014 года. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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