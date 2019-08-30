с чего всё началось

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Политика Южная Осетия не собирается воевать с Грузией Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что с Грузией не будет никакого военного противостояния из-за ситуации вокруг грузинского блокпоста, установленного в километре от осетинского села Цнелис, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Яхту с российскими туристами на борту затопило в Турции Роскошную 16-метровую яхту с российскими туристами на борту затопило во время однодневного круиза в Турции.

Гаджеты Телевизоры OnePlus TV будут обновлять не менее трех лет Глава OnePlus еще рассказал, что владельцы OnePlus TV будут получать обновление ОС не менее трех лет.

Финансы WSJ: Зарубежные покупатели активно скупают американские активы Зарубежные покупатели в свете исключительных уровней доходности скупают американские акции и облигации самыми быстрыми темпами примерно за год.

Политика Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации Игорь Артемьев убежден в том, что это поспособствует развитию конкуренции в стране.

Происшествия Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области В Харьковской области из-за взрыва во время несения службы на границе погиб пограничник.

Политика На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124 Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".

Политика Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.

Происшествия Мать пропавшего в Башкирии ребенка призналась, что выбросила его Появилось чистосердечное признание родной матери. Она пояснила, что ночью выбросила своего ребенка в поле.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 сентября В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.

Происшествия Экс-кандидата в мундепы Петербурга заподозрили в подделке диплома Демидову грозит до 1 года лишения свободы. Сам он настаивает, что документ настоящий.

Политика Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу История принадлежит историкам, а не политикам, и ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает, написал в пятницу вечером в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.

Армия и оружие Глава МИД Турции заявил о получении от России гарантий по Идлибу Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия дала гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в сирийской провинции Идлиб.

Происшествия В Китае за убийство и изнасилование пассажирки казнили таксиста В Китае казнили водителя крупнейшего в стране онлайн-сервиса частных пассажирских перевозок Didi после того как мужчины был признан виновным в изнасиловании, ограблении и убийстве 19-летней пассажирки.

Авто Audi договаривается с BYD о поставке аккумуляторов для электрокаров Немецкая компания Audi ведет переговоры с китайским BYD о поставках аккумуляторных батарей для своих электрокаров.

Политика «Собачье» отношение Трампа к жене возмутило Сеть Пользователей Сети возмутило короткое видео, появившееся в Twitter писателя Джеймсона Фелтона.

Политика Медведев распорядился создать пассажирский флот на Волге Разработать проект строительства пассажирского флота на Волге поручил правительству премьер-министр Дмитрий Медведев.