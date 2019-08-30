с чего всё началось

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Авто Счётная палата предложила пересмотреть начисление транспортного налога Счетная палата предложила пересмотреть нынешний механизм начисления транспортного налога.

Происшествия В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа.

Футбол «Зенит» ведёт борьбу с «Фиорентиной» за двух игроков «Сан-Лоренсо» «Зенит» заинтересован в подписании двух игроков «Сан-Лоренсо» — защитника Маркоса Сенеси и форварда Адольфа Гайча, сообщает AS.

Авто В России Porsche отзывает 138 автомобилей Как говорится в сообщении пресс-службы Росстандарта, отзыв затронет 138 автомобилей Porsche Cayman/Boxster (тип 981), Porsche 718 Cayman/718 Boxster (тип 982), Porsche Panamera (тип 970), Porsche 911 (тип 991), выпущенных в период с июля 2015 года по май 2017 года.

Политика Макрон и Зеленский обсудили саммит G7 и ситуацию в Донбассе В ходе разговора лидеры обсудили ситуацию в Донбассе и прошедший в Биаррице саммит G7.

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Политика Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о Донбассе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление нового главы МИД Украины Вадима Пристайко о разрешении кризиса в Донбассе за полгода, назвав его амбициозным, но сомнительным.

Общество Ураган «Дориан» усилился до четвертой степени Ураган "Дориан" усилился до четвертой степени — предпоследней по мощности.

Политика Хакеры взломали сайт предвыборного штаба Трампа Страница сайта предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа была взломана.

Происшествия В Алабаме в результате стрельбы пострадали около 10 подростков В результате пострадали не менее 10 подростков, сообщает Mirror. Огонь был открыт после футбольного матча на стадионе «Лэдд-Пиблз».

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.

Происшествия На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.

Политика В СБУ исключили обмен заключенными между Россией и Украиной 30 августа Украина и Россия не смогут совершить обмен заключенными 30 августа, заявила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Армия и оружие В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.

Здоровье Почему в Германии начали считать баранину и свинину опасной едой? В Германии хотят повысить НДС на красное мясо с 7 до 19%. Мол, вред от него почти как от сигарет.

Политика США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.

Политика Глава МИД Латвии вычеркнул страны Балтики из истории СССР "Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость", - уточнил Ринкевичс.

Происшествия В Астрахани полицейские продавали наркотики для поимки наркоманов Как сообщили в Южном транспортном управлении СК, 28 августа полицейские договорились со своим знакомым 1994 года рождения, что тот найдет покупателя на партию наркотиков, а они задержат его и привлекут к уголовной ответственности.

Транспорт В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Общество Сегодня в Тобольске отмечают праздник Флора и Лавра - святых покровителей лошадей В последний день лета на Руси традиционно отмечали праздник Флора и Лавра — покровителей лошадей.

Политика Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.