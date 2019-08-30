Общество

ИзвестияИзвестияНа Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Читать в источнике
Комментировать35
с чего всё началось
Депутаты Госдумы вместе с председателем нижней палаты Владимиром Володиным открыли памятник народному артисту Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище, где похоронен артист, сообщила пресс-служба российского парламента
.
Аргументы и Фактывчера в 11:07

Подробнее о событии

Памятник Кобзону открыли на Востряковском кладбище

Газета.Ruвчера в 13:23

Вячеслав Володин: Иосиф Кобзон — человек, посвятивший свою жизнь стране

Государственная Дума РФвчера в 08:13

На Востряковском кладбище открыли памятник Иосифу Кобзону

ТАССвчера в 10:06

Памятник Иосифу Кобзону открыли на Востряковском кладбище

Москва 24вчера в 08:56

На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону

РИА Новостивчера в 08:29

Памятник Кобзону торжественно открыли на Востряковском кладбище

РЕН ТВвчера в 12:15

Вдова Кобзона рассказала о символизме его памятника

Московский Комсомолецвчера в 09:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:45, Вашингтон
Авто

Счётная палата предложила пересмотреть начисление транспортного налога

Счетная палата предложила пересмотреть нынешний механизм начисления транспортного налога.
Тарантас Ньюс вчера в 05:09
Происшествия

В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика

В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа.
РБК вчера в 23:52
Футбол

«Зенит» ведёт борьбу с «Фиорентиной» за двух игроков «Сан-Лоренсо»

«Зенит» заинтересован в подписании двух игроков «Сан-Лоренсо» — защитника Маркоса Сенеси и форварда Адольфа Гайча, сообщает AS.
Чемпионат вчера в 10:17
Авто

В России Porsche отзывает 138 автомобилей

Как говорится в сообщении пресс-службы Росстандарта, отзыв затронет 138 автомобилей Porsche Cayman/Boxster (тип 981), Porsche 718 Cayman/718 Boxster (тип 982), Porsche Panamera (тип 970), Porsche 911 (тип 991), выпущенных в период с июля 2015 года по май 2017 года.
SpeedMe вчера в 09:48
Политика

Макрон и Зеленский обсудили саммит G7 и ситуацию в Донбассе

В ходе разговора лидеры обсудили ситуацию в Донбассе и прошедший в Биаррице саммит G7.
Военное дело вчера в 07:20
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Политика

Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о Донбассе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление нового главы МИД Украины Вадима Пристайко о разрешении кризиса в Донбассе за полгода, назвав его амбициозным, но сомнительным.
RT на русском вчера в 22:41
Общество

Ураган «Дориан» усилился до четвертой степени

Ураган "Дориан" усилился до четвертой степени — предпоследней по мощности.
Вести.Ru вчера в 23:55
Политика

Хакеры взломали сайт предвыборного штаба Трампа

Страница сайта предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа была взломана.
Газета.Ru 00:24
Происшествия

Украинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области

РБК вчера в 21:53
Космос

Появилось видео с роботом Федором на МКС

РБК вчера в 17:34
Происшествия

В Алабаме в результате стрельбы пострадали около 10 подростков

В результате пострадали не менее 10 подростков, сообщает Mirror. Огонь был открыт после футбольного матча на стадионе «Лэдд-Пиблз».
Известия 01:26
Авто

Ford готовит новые EcoSport и Ford Ka

Новые автомобили вчера в 23:17
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Происшествия

На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Российская газета 00:20
Политика

В СБУ исключили обмен заключенными между Россией и Украиной 30 августа

Украина и Россия не смогут совершить обмен заключенными 30 августа, заявила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Rambler News Service вчера в 05:32
Армия и оружие

В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки

Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру вчера в 04:41
Здоровье

Почему в Германии начали считать баранину и свинину опасной едой?

В Германии хотят повысить НДС на красное мясо с 7 до 19%. Мол, вред от него почти как от сигарет.
Аргументы и Факты 00:09
Политика

США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам

США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru вчера в 16:08
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН вчера в 05:23
Политика

Глава МИД Латвии вычеркнул страны Балтики из истории СССР

"Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость", - уточнил Ринкевичс.
Газета.Ru вчера в 23:37
Футбол

Руководство «ПСЖ» озвучило позицию по трансферу Неймара в «Барселону»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отметил, что клуб открыт для новых предложений «Барселоны» по Неймару.
Матч ТВ вчера в 20:23
Происшествия

В Астрахани полицейские продавали наркотики для поимки наркоманов

Как сообщили в Южном транспортном управлении СК, 28 августа полицейские договорились со своим знакомым 1994 года рождения, что тот найдет покупателя на партию наркотиков, а они задержат его и привлекут к уголовной ответственности.
Российская газета вчера в 08:51
Политика

Личную помощницу Трампа уволили из-за слов о дочерях президента

RT на русском 00:48
Транспорт

В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов

Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Коммерсантъ 00:29
Общество

В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня Юлия

РИА Новости вчера в 10:07
Футбол

Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА

Газета.Ru вчера в 18:19
Общество

Сегодня в Тобольске отмечают праздник Флора и Лавра - святых покровителей лошадей

В последний день лета на Руси традиционно отмечали праздник Флора и Лавра — покровителей лошадей.
Тобольск.ру 00:06
Политика

Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения Китая и Украины

Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
RT на русском вчера в 15:38
Происшествия

В Бийске при пожаре в многоквартирном доме эвакуированы 23 человека

В Бийске при пожаре в многоквартирном доме пострадали два человека, еще 23, в том числе четыре ребенка, эвакуированы, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
РИА Новости 00:43
ещё по теме
Иосиф Кобзон
Советский и российский эстрадный певец, российский политический и общественный деятель, музыкальный педагог. Герой Труда Российской Федерации. Народный артист СССР. Народный артист Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное