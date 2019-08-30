Общество
ИзвестияНа Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы вместе с председателем нижней палаты Владимиром Володиным открыли памятник народному артисту Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище, где похоронен артист, сообщила пресс-служба российского парламента.Аргументы и Фактывчера в 11:07
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Вячеслав Володин: Иосиф Кобзон — человек, посвятивший свою жизнь стране
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Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Соединённые Штаты не имеют права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
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