с чего всё началось

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Театры Книгу Захара Прилепина о Сергее Есенине выпустят осенью Биографическая книга Захара Прилепина "Есенин" о русском поэте Серебряного века будет издана осенью этого года в серии "Жизнь замечательных людей".

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Армия и оружие Полтора десятка погибших под Иловайском остаются неопознанными Тела 16 человек, которые погибли во время боев за Иловайск в августе 2014 года, остаются неопознанными даже после проведения ДНК-тестов.

Происшествия Американцу Полу Уилану предъявили обвинение в шпионаже Следствие предъявило окончательное обвинение американцу Полу Уилану, которому вменяется шпионаж.

Общество Васильева рекомендовала сократить использование мобильных в школе Глава Минпросвещения Ольга Васильева рекомендовала школьникам использовать мобильные телефоны во время учебы только в случае необходимости.

Футбол ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.

Происшествия Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.

Политика МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.

Кино Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".

Кино Брэд Питт рассказал о своей самой сложной роли Брэд Питт представил картину "К звездам" (режиссер Джеймс Грэй), в которой он не только сыграл главную роль, но и выступил в качестве продюсера.

Экономика «Норникель» подорожал до исторического максимума В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (34,6% компании принадлежит структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании в ее современном виде на биржу в 2001 г.: 2 декабря 2001г.

Происшествия В Самаре возбудили дело после массового отравления суши В Самаре следователи возбудили дело после массового отравления роллами, сообщается на сайте Следственного комитета.

Общество В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.

Политика Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.

Политика Зеленский назначил нового гендиректора «Укроборонпрома» Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса гендиректором.

Экономика На смартфоны для российских чиновников не нашли денег Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников.

Происшествия Два человека погибли при вынужденной посадке Ан-2 в Якутии Увеличилось число погибших в результате вынужденной посадки Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии.

Технологии Антипиратский закон внесут в Госдуму в сентябре 2019 года Законопроект, позволяющий блокировать признанный "пиратским" контент в интернет-ресурсах в ускоренном порядке, может быть рассмотрен Госдумой до конца сентября.