с чего всё началось

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Экономика Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Наука Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.

Футбол «РБ Лейпциг» вышел на первое место в турнирной таблице бундеслиги У гостей хет-трик на свой счет записал Тимо Вернер (38, 47, 90+4) После этой победы РБ Лейпциг, набрав девять очков, возглавил турнирную таблицу чемпионата Гармании.

Музыка «Евровидение» 2020 года пройдет в Роттердаме Отмечается, что полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая следующего года. Финал запланирован на 16 мая 2020 года.

Армия и оружие Во Франции выступили за возобновление торговли вооружением с РФ Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.

Политика Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.

Политика Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.

Политика Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в «Лефортово» В эфире украинского телеканала «112» Медведчук заявил, что посещал украинских заключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха.

Гаджеты Xiaomi презентовала новую линейку смартфонов Redmi Note 8 Redmi Note 8 Pro оснащен процессором MediaTek G90T и аккумулятором на 4 тыс. 500 мАч — впервые в линейке Redmi.

Политика МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.

Экономика Перегазовали: американская СПГ-индустрия погружается в кризис Последствия не заставили себя ждать: СПГ-проекты в США откладывают до конца следующего года, причем в лучшем случае.

Авто Volkswagen поделился изображением нового купе-кроссовера Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало тизер купеобразного кроссовера T-Sport.

Армия и оружие В сирийском Идлибе вводится новый режим прекращения огня В сирийском Идлибе уже в ближайшее время начнёт действовать новый режим прекращения огня.

Автоспорт Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.

Культура В Ярославле открылась выставка Куинджи Выставка живописи Архипа Куинджи открылась сегодня в ярославском художественном музее. Экспозиция посвящена 100-летию музея.

Кино Стал известен актерский состав фильма «Блондинка» о Мэрилин Монро Режиссером и сценаристом проекта стал Эндрю Доминик. В основу сюжета легла история из романа Кэрол Оутс о личной жизни Мэрилин Монро.

Гаджеты Рассекречена внешность осеннего флагмана Sony Xperia 2 Ходят слухи, что она может стать первым смартфоном компании с поддержкой 5G.

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Технологии Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.

Политика Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Шоу-бизнес Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в разрыве с Фадеевым Сама же артистка утверждает, что после этого ей стало дышаться намного легче, а в своем разрыве с лейблом MALFA винит Ольгу Серябкину.О своих непростых отношениях с теперь уже бывшим продюсером Наргиз рассказала в интервью с блогером Ириной Шихман.