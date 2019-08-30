Общество
ИзвестияНа Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы вместе с председателем нижней палаты Владимиром Володиным открыли памятник народному артисту Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище, где похоронен артист, сообщила пресс-служба российского парламента.Аргументы и Факты11:07
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Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.
RT на русском 13:04
Наука
Что такое глубокая стимуляция мозга?
Большинству пациентов, которые подвергаются глубокой стимуляции головного мозга, по-прежнему требуются лекарства для устранения симптомов после процедуры.
Pravda.Ru 08:10
Политика
Премьер-министром Украины стал Гончарук
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук. За его кандидатуру проголосовали 290 депутатов, пишут «Известия».
Независимое телевидение Севастополя вчера в 11:40
Футбол
«Манчестер Юнайтед» продаст Дармиана в «Парму»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан переходит в «Парму», сообщает на своем сайте итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио.
Metaratings 10:43
Экономика
Роскачество не считает цену вина показателем его качества
"Знатоки российских вин, например, высоко оценивают красные вина 2012 и 2014 годов урожая", — сказал Лоевский.
ПРАЙМ вчера в 20:30
Общество
Наводнение в Иркутской области: жилье возводят в авральном режиме
В микрорайоне Сосновый бор идет строительство полутора тысяч подворий. Жилье возводят в авральном режиме.
Вести.Ru 14:20
Кино
Фильм «Дылда» получил Гран-при кинофестиваля «Край света» на Сахалине
Аргументы и Факты 10:01
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости 11:54
Теннис
Федерер обыграл Эванса и вышел в четвертый круг US Open
РИА Новости 13:48
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Футбол
Стало известно расписание матчей ЦСКА в групповом этапе ЛЕ
Стало известно расписание матчей московского ЦСКА в рамках группового этапа Лиги Европы-2019/20.
Sportbox.RU 10:54
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Космос
Появилось видео с роботом Федором на МКС
Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).
РБК 17:34
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Политика
Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово»
Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне» в Сочи
Филипп Киркоров оказался в неприятной ситуации во время выступлении в Сочи.
OAnews 10:11
Футбол
СМИ: ЦСКА может арендовать полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса
В сезоне-2019 потенциальный новичок ЦСКА принял участие в десяти официальных матчах «Васко да Гама» во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.
RT на русском 15:46
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Кино
Брэд Питт рассказал о своей самой сложной роли в кино
На Венецианском кинофестивале Брэд Питт рассказал, что самая сложная роль была в фильме "К звёздам", снятого режиссёром Джеймсом Грэйем.
Life.ru 15:13
Экономика
В правительстве и Думе не поддержали продление ЕНВД
В правительстве не планируют продлевать действие режима "единого налога на вмененный доход" (ЕНВД), как то предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:26
Культура
Павел Деревянко и Паспарту открыли новый сезон на СТС
Российская газета 09:46
Общество
Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
Чтобы минимизировать возможность появления акриламида в домашней пище, специалисты рекомендуют подержать очищенную картошку в воде один-два часа.
РИА Новости 07:45
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Шоу-бизнес
Анна Старшенбаум посещает логопеда, работающего с заиканием
Роль мамы главного героя сыграла реальная мама Александра Лазарева Светлана Немоляева, а его экранным отцом стал Игорь Ясулович.
7Дней.ру 07:30
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Наука
Пастух обнаружил в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитеков
Специалист изучал череп три года и сделал вывод, что ему около 3,8 млн лет и принадлежал он анамскому австралопитеку – Australopithecus anamensis.
RuNews24.ru 01:42
Происшествия
50-летнюю беременную россиянку подозревают в убийстве на Кипре
Беременная 50-летняя россиянка задержана на Кипре по подозрению в организации "обряда очищения", в ходе которого люди принимали галлюциногенную настойку.
Газета.Ru 16:05