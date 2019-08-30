с чего всё началось

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Политика МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на границе Южной Осетии и Грузии, спровоцированной строительством поста грузинской полиции рядом с селом Цнелис.

Наука Что такое глубокая стимуляция мозга? Большинству пациентов, которые подвергаются глубокой стимуляции головного мозга, по-прежнему требуются лекарства для устранения симптомов после процедуры.

Политика Премьер-министром Украины стал Гончарук Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук. За его кандидатуру проголосовали 290 депутатов, пишут «Известия».

Футбол «Манчестер Юнайтед» продаст Дармиана в «Парму» Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан переходит в «Парму», сообщает на своем сайте итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио.

Экономика Роскачество не считает цену вина показателем его качества "Знатоки российских вин, например, высоко оценивают красные вина 2012 и 2014 годов урожая", — сказал Лоевский.

Общество Наводнение в Иркутской области: жилье возводят в авральном режиме В микрорайоне Сосновый бор идет строительство полутора тысяч подворий. Жилье возводят в авральном режиме.

Политика Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.

Футбол Стало известно расписание матчей ЦСКА в групповом этапе ЛЕ Стало известно расписание матчей московского ЦСКА в рамках группового этапа Лиги Европы-2019/20.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».

Космос Появилось видео с роботом Федором на МКС Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Политика Члены ОНК не нашли Сенцова в «Лефортово» Членам столичной Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссера Олега Сенцова нет в московском СИЗО «Лефортово», сообщает ТАСС.

Футбол СМИ: ЦСКА может арендовать полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса В сезоне-2019 потенциальный новичок ЦСКА принял участие в десяти официальных матчах «Васко да Гама» во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Политика СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.

Кино Брэд Питт рассказал о своей самой сложной роли в кино На Венецианском кинофестивале Брэд Питт рассказал, что самая сложная роль была в фильме "К звёздам", снятого режиссёром Джеймсом Грэйем.

Экономика В правительстве и Думе не поддержали продление ЕНВД В правительстве не планируют продлевать действие режима "единого налога на вмененный доход" (ЕНВД), как то предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает "Коммерсантъ".

Общество Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку Чтобы минимизировать возможность появления акриламида в домашней пище, специалисты рекомендуют подержать очищенную картошку в воде один-два часа.

Общество Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето "Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Шоу-бизнес Анна Старшенбаум посещает логопеда, работающего с заиканием Роль мамы главного героя сыграла реальная мама Александра Лазарева Светлана Немоляева, а его экранным отцом стал Игорь Ясулович.

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Наука Пастух обнаружил в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитеков Специалист изучал череп три года и сделал вывод, что ему около 3,8 млн лет и принадлежал он анамскому австралопитеку – Australopithecus anamensis.