Общество
ИзвестияНа Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
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с чего всё началось
Депутаты Госдумы вместе с председателем нижней палаты Владимиром Володиным открыли памятник народному артисту Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище, где похоронен артист, сообщила пресс-служба российского парламента.Аргументы и Факты11:07
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Краевые власти окончательно определились с местом строительства новой сцены Пермского оперного.
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