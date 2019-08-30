Общество

ИзвестияИзвестияНа Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Читать в источнике
Комментировать19
с чего всё началось
Депутаты Госдумы вместе с председателем нижней палаты Владимиром Володиным открыли памятник народному артисту Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище, где похоронен артист, сообщила пресс-служба российского парламента
.
Аргументы и Факты11:07

Подробнее о событии

Памятник Кобзону торжественно открыли на Востряковском кладбище

РЕН ТВ12:15

Памятник Кобзону открылся на Востряковском кладбище в Москве

Интерфакс09:35

На Востряковском кладбище открыли памятник Иосифу Кобзону

ТАСС10:06

Кобзон был Гражданином с большой буквы, заявил Володин

Народные новости11:29

Вдова Кобзона рассказала о символизме его памятника

Московский Комсомолец09:56

На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону

РИА Новости08:29

Вячеслав Володин: Иосиф Кобзон — человек, посвятивший свою жизнь стране

Государственная Дума РФ08:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 13:32, Вашингтон
Политика

Новый генпрокурор Украины заявил, что хочет крови

Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что планируется привлекать чиновников к ответственности еженедельно, и хочет крови "в правовом смысле", сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 10:47
Политика

Зеленский будет приглашен в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:47
Политика

США призвали Россию пресечь эскалацию на границе Южной Осетии и Грузии

США призывают Россию задействовать все каналы для предотвращения дальнейшей эскалации на границе Южной Осетии и Грузии.
ТАСС 11:32
Происшествия

Зажигательный танец медведя попал на видео

Lenta.ru 12:20
Политика

Кандидат от КПРФ Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки.
РБК 12:28
Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 13:04
Армия и оружие

Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском

News.ru вчера в 22:03
Политика

США закроют для россиян безвизовый въезд на Гуам

США планируют закрыть для россиян безвизовый въезд на Гуам и Северные Марианские острова.
Life.ru 12:36
Политика

Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией

На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Футбол

Сульшер подтвердил, что Смоллинг перейдет в «Рому»

Контракт Криса Смоллинга с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2022 года. В «Роме» защитник будет играть на правах аренды.
Sport24.ru 06:17
Армия и оружие

Военный спутник Минобороны успешно отделился от ракеты «Рокот»

Известия 10:37
Футбол

AP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге

ТАСС 12:36
Происшествия

В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик

Российская газета вчера в 08:31
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Политика

СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ

Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец 10:15
Шоу-бизнес

Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым

Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Футбол

«Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони

В рядах "Зенита" в ближайшее время могут произойти изменения. Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио.
Вести.Ru 11:22
Общество

С 1 сентября жизнь россиян изменится

С 1 сентября билеты в кино и театр будет запрещено продавать по цене выше заявленной.
Live24 03:15
Кино

Фильм «Дылда» получил Гран-при кинофестиваля «Край света» на Сахалине

Аргументы и Факты 10:01
Наука

Создана новая вакцина против ВИЧ

Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru 05:40
Происшествия

Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне

Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Гаджеты

Google рассказал о длившейся два года хакерской атаке на iPhone

В сообщении говорится, что ранее в этом году Google обнаружил небольшое количество взломанных сайтов.
Ведомости 08:27
Футбол

Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Европы

В Монако завершилась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Metaratings 08:09
Космос

Страшное пророчество Нострадамуса: конец света наступит 30 августа

Вечерний Волгоград вчера в 04:31
Шоу-бизнес

Дочь Варум и Агутина работает официанткой в США

Певица Анжелика Варум рассказала, что её дочь Лиза живёт в Соединённых Штатах. Девочка учится там и подрабатывает официанткой.
News.ru вчера в 10:45
Кино

Появился новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»

Студия Paramount выпустила новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
Профиль 11:35
Общество

Модная веганская диета снижает уровень IQ

Эксперты из Великобритании пришли к выводу о том, что модные веганские диеты снижают уровень интеллекта у следующего поколения.
MedikForum.ru 06:10
Культура

В Перми нашли место для новой сцены оперного театра

Краевые власти окончательно определились с местом строительства новой сцены Пермского оперного.
Рифей-Пермь 07:15
Политика

Медведчук и Рабинович посетили в Москве заключенных украинцев

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук и депутат Верховной рады Вадим Рабинович посетили в СИЗО "Лефортово" украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка.
РИА Новости 11:17
ещё по теме
Иосиф Кобзон
Советский и российский эстрадный певец, российский политический и общественный деятель, музыкальный педагог. Герой Труда Российской Федерации. Народный артист СССР. Народный артист Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное