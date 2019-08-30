с чего всё началось

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Политика Новый генпрокурор Украины заявил, что хочет крови Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что планируется привлекать чиновников к ответственности еженедельно, и хочет крови "в правовом смысле", сообщают украинские СМИ.

Политика Зеленский будет приглашен в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает РИА "Новости".

Политика США призвали Россию пресечь эскалацию на границе Южной Осетии и Грузии США призывают Россию задействовать все каналы для предотвращения дальнейшей эскалации на границе Южной Осетии и Грузии.

Политика Кандидат от КПРФ Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки.

Космос Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора» Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).

Политика США закроют для россиян безвизовый въезд на Гуам США планируют закрыть для россиян безвизовый въезд на Гуам и Северные Марианские острова.

Политика Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.

Футбол Сульшер подтвердил, что Смоллинг перейдет в «Рому» Контракт Криса Смоллинга с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2022 года. В «Роме» защитник будет играть на правах аренды.

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Политика СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.

Шоу-бизнес Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.

Футбол «Зенит» купит Осорио и расстанется с Ригони В рядах "Зенита" в ближайшее время могут произойти изменения. Чемпион России собирается приобрести защитника "Порту" Йордана Осорио.

Общество С 1 сентября жизнь россиян изменится С 1 сентября билеты в кино и театр будет запрещено продавать по цене выше заявленной.

Наука Создана новая вакцина против ВИЧ Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.

Происшествия Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.

Гаджеты Google рассказал о длившейся два года хакерской атаке на iPhone В сообщении говорится, что ранее в этом году Google обнаружил небольшое количество взломанных сайтов.

Футбол Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Европы В Монако завершилась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.

Шоу-бизнес Дочь Варум и Агутина работает официанткой в США Певица Анжелика Варум рассказала, что её дочь Лиза живёт в Соединённых Штатах. Девочка учится там и подрабатывает официанткой.

Общество Модная веганская диета снижает уровень IQ Эксперты из Великобритании пришли к выводу о том, что модные веганские диеты снижают уровень интеллекта у следующего поколения.

Культура В Перми нашли место для новой сцены оперного театра Краевые власти окончательно определились с местом строительства новой сцены Пермского оперного.