Космос
На Восточном завершили электрические испытания спутника «Метеор-М»ИА Порт Амур 00:21
Как сообщается на сайте Роскосмоса, к настоящему моменту специалисты успешно завершили комплексные электрические испытания космического аппарата.
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На Восточном успешно завершили комплексные электрические испытания «Метеора-М»
Амур.инфовчера в 22:48
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