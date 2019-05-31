Космос

На Восточном завершили электрические испытания спутника «Метеор-М»ИА Порт Амур 00:21

Как сообщается на сайте Роскосмоса, к настоящему моменту специалисты успешно завершили комплексные электрические испытания космического аппарата.
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Завершены электрические испытания спутника «Метеор-М»

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На Восточном завершили электрические испытания спутника «Метеор-М»

ИА Порт Амур00:21

На Восточном успешно завершили комплексные электрические испытания «Метеора-М»

Амур.инфовчера в 22:48
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Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента

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Bloomberg узнал об отказе России продавать Ирану С-400

Обновлено вчера в 12:11
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Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров

Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
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Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Экономика

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Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
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Щенка пятнистого алабая получил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.
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Политика

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Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух, признав, что животные были выловлены незаконно, но в их изъятии отказал, сообщила РБК представитель всех истцов в суде по иску в защиту касаток и белух Наталия Лисицына.
Обновлено в 03:10
Общество

«Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока»

Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 03:33
Политика

Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам

Президент России Владимир Путин присвоил аэропортам имена выдающихся деятелей России в рамках общенационального конкурса «Великие имена России».
Обновлено в 05:19
Авто

Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа

В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.
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Авто

Показано видео первого Haval H7 российской сборки

Специализированным порталом "Автоновости дня" озвучена информация о том, что в дилерские центры России начала поступать модель автомобиля Haval F7 узловской сборки.
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Хоккей

Зайцев может быть обменян из «Торонто»

По сообщению в Twitter инсайдера Эллиота Фридмана, «Торонто» может обменять российского защитника Никиту Зайцева.
Обновлено вчера в 17:34
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В команде Зеленского призвали отменить закон о языке и договориться с Путиным

Совладелец "Квартала 95" Борис Шефир, соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно договориться, а также назвал украинский закон о языке противоречащим конституции, пишет "Украинская правда".
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Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
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Футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем.
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Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.
Обновлено вчера в 09:26
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