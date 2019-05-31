Космос
На Восточном завершили электрические испытания спутника «Метеор-М»ИА Порт Амур 00:21
Как сообщается на сайте Роскосмоса, к настоящему моменту специалисты успешно завершили комплексные электрические испытания космического аппарата.
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На Восточном успешно завершили комплексные электрические испытания «Метеора-М»
Амур.инфовчера в 22:48
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Обновлено вчера в 21:16
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5 июня исполнится ровно восемь месяцев с того момента, как в актерской семье Дмитрия Чеботарева и Лизы Климовой родилась очаровательная дочка.
Обновлено вчера в 16:55
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Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,12% – до 64,6 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI снизилась на 1,01%, составив 56,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Обновлено в 02:00
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Россия предложила Японии полностью отказаться от виз, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что российская сторона предложила Японии полностью отказаться от виз.
Обновлено в 00:29
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Обновлено вчера в 09:28
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Обновлено в 01:50
Общество
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Армия и оружие
Новые украинские десантные катера оказались тихоходными
Ранее руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что у "Кентавров" обнаружилось множество проблем, включая то, что катер не может "стоять ровно" Первый катер проекта 58503 спустили на воду в сентябре 2018 года.
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Съемки «Ведьмака» от Netflix уже закончились
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Обновлено вчера в 12:00
Политика
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Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено вчера в 10:30
Здоровье
Минздрав поддержал запрет кальянов в ресторанах и кафе
Минздрав поддерживает запрет кальянов в местах общественного питания, так как их курение наносит существенный вред здоровью работников и посетителей заведений.
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