Экономика
На Вологодчине подсчитали средние зарплаты за ноябрьМедиа-Центр 35media.ru вчера в 04:00
По данным Вологдастата, среднемесячная начисленная заработная плата в ноябре 2018 года составила в регионе 36 081 рубль, в сравнении с октябрем она увеличилась на 1,7 %, а за год выросла на 11,9 %. Наиболее высокий уровень зарплаты традиционно наблюдается у металлургов и химиков.
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Статистики подсчитали сумму среднемесячной зарплаты вологжан в конце 2018 года
ВЕСТИ35.РФвчера в 06:08
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