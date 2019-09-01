Кино
ТАССНа Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Джокер»
Премьера фильма "Джокер" (Joker) Тодда Филлипса состоялась в субботу в основном конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля. Критики сразу усмотрели в этой картине кандидата на получение "Оскара".
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Футбол
Трансфер Неймара в «Барселону» сорвался
Ранее News.ru писал, что руководство испанского футбольного клуба «Барселона» сомневается в успешном завершении трансфера форварда Неймара.
News.ru вчера в 11:20
Происшествия
Вертолет упал в реку в Подмосковье
Небольшой вертолет, который рухнул в реку Клязьма, затонул в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.
REGNUM вчера в 13:12
Происшествия
Тело скончавшейся в Турции девочки отправили в Россию
Тело скончавшейся после инцидента в бассейне турецкого отеля российской девочки отправили регулярным рейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
RT на русском вчера в 23:41
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами
Регионом с самыми низкими окладами оказалась Чечня, где в июне среднемесячная номинальная зарплата составила 27,4 тыс. рублей.
Известия 30 августа в 11:05
Общество
С 1 сентября в России вступят в силу новые законы
Журналисты, работающие в горячих точках, с 1 сентября смогут получить компенсацию от редакции в случае причинения вреда здоровью при наличии трудового договора с редакцией.
Дума ТВ 30 августа в 03:04
Футбол
Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота
Российский защитник «Ростова» Евгений Чернов дважды выручил свою команду в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».
Lenta.ru вчера в 14:48
Происшествия
Пострадавшую при аварии самолета в Подмосковье девочку прооперировали
Девочка, пострадавшая во время жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, перенесла трехчасовую операцию, сообщил представитель Клинской городской больницы в эфире телеканала «Россия 24».
Ридус вчера в 14:41
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны
РИА Новости вчера в 21:51
Происшествия
На Кубани женщина оставила младенца в коридоре больницы и сбежала
Российская газета вчера в 11:52
Общество
Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории
Урагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
REGNUM 30 августа в 14:58
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Общество
В России изменились правила призыва в армию
Новые правила, в частности, распространяются на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей ученой степени.
Lenta.ru вчера в 17:15
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что осенью начнутся антикоррупционные процессы
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что осенью начнутся антикоррупционные процессы, с началом работы Высшего антикоррупционного суда Украины и нового генпрокурора.
Эхо Москвы вчера в 21:06
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
Президент России Владимир Путин не согласился со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о самой красивой в мире мечети.
РИА Новости вчера в 07:31
Футбол
Гогуа: «Редко играл из-за трений с руководством клубов»
Евро-футбол.ру вчера в 16:18
Гаджеты
Характеристики iPhone 2019 появились в Сети
Актуальные Новости вчера в 11:55
Политика
Россия стала председателем в Совете Безопасности ООН
Председательство в Совете Безопасности ООН перешло на месяц к России.
Lenta.ru вчера в 20:04
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Авто
Mazda скоро представит 350-сильное купе
Серийная версия концепта Mazda Vision Coupe, впервые представленного в 2017 году, как сообщается, дебютирует на автосалоне в Токио в октябре 2019 года.
SpeedMe вчера в 03:24
Единоборства
Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла
В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.
Allboxing.ru вчера в 18:44
Происшествия
Самолет разбился во время авиашоу в Канаде
Инцидент произошел во время авиашоу в рамках ярмарки, когда два легкомоторных самолета демонстрировали воздушные фигуры.
Lenta.ru вчера в 22:13
Политика
Меркель намекнула о своих планах после ухода из политики
13 августа Меркель заявила, что после окончания срока полномочий на посту канцлера ФРГ, то есть после 2021 года, она уйдет из большой политики.
Известия вчера в 14:10
Политика
Зеленский назвал самый сложный момент своего президентства
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четверых украинцев в Донбассе был самым сложным моментом на посту главы государства.
Life.ru вчера в 17:07
Авто
Составлен топ-5 бюджетных иномарок на российском рынке
МедиаПоток вчера в 08:24
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 30 августа в 06:54
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Гаджеты
Apple бесплатно заменит дисплей в Watch Series 2 и Series 3
Apple объявила об открытии программы по бесплатной замене и ремонту дисплеев в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3. Apple признала, что на закругленных краях дисплея часов могут появляться специфические трещины.
The GEEK вчера в 11:59
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой для всей Европы
Евразия Daily вчера в 09:17