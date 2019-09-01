Кино

ТАССТАССНа Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Джокер»

Премьера фильма "Джокер" (Joker) Тодда Филлипса состоялась в субботу в основном конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля. Критики сразу усмотрели в этой картине кандидата на получение "Оскара".
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Премьера фильма «Джокер» на кинофестивале в Венеции была встречена овациями

REGNUM11:43

Венеция-2019: «Джокер» - это вам не шутки!

Комсомольская правда13:15

На Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Джокер»

ТАСС12:58

Премьера «Джокера» состоялась на Венецианском кинофестивале

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Из-за ажиотажа на фильм «Джокер» в Венеции выстроились многочасовые очереди

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